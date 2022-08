De nombreux pays ont rejoint plus d’une organisation, ce qui divise les loyautés et limite les capacités et la cohésion.

Par Liesl Louw-Vaudran*.

Les groupes régionaux d’Afrique devraient constituer les éléments constitutifs d’une Union africaine (UA) intégrée. Sur un vaste continent comptant 55 pays, de telles associations relèvent du bon sens. En fonctionnant de manière optimale, elles permettent aux États membres de traiter efficacement les questions de sécurité, de développement et d’économie transfrontalières, et d’entreprendre conjointement des projets proactifs.

Mais les huit communautés économiques régionales (CER) et les deux mécanismes régionaux du continent comptent collectivement 106 membres. Cela signifie que la plupart des pays font partie de plus d’un bloc, ce qui étire les capacités et entraîne une confusion, des loyautés divisées et un fonctionnement faible. L’UA envisage une « intégration progressive » pour rationaliser les blocs régionaux, mais les progrès sont lents.

Prochainement, par exemple, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tiendra son sommet annuel en République démocratique du Congo (RDC), qui appartient à trois CER. Il s’agit de la SADC, de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC). La capacité diplomatique de Kinshasa sera mise à l’épreuve.

Les performances des différents blocs diffèrent également de façon spectaculaire. La CAE – avec son parlement régional et ses projets de confédération – est économiquement la région la plus intégrée du continent, selon un rapport présenté lors de la réunion de coordination UA-REC du 17 juillet à Lusaka, en Zambie. Elle est suivie par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la SADC.

La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) est le bloc le moins intégré. C’est un vestige de l’époque où le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi rêvait d’être président des « États-Unis d’Afrique » et créait un groupe d’États qui lui étaient fidèles. La CEN-SAD, qui compte 24 membres, a tenu un véritable sommet pour la dernière fois en 2013. Il est difficile de voir quelle est la valeur ajoutée de l’organisme puisque tous ses membres appartiennent déjà à d’autres CER.

« Pour la plupart des autres États, leurs multiples adhésions – souvent qualifiées de « bol de spaghetti » de l’UA – nécessitent de se tenir au courant de l’évolution rapide des réalités économiques, politiques et sécuritaires »

L’Union du Maghreb arabe (UMA), qui compte cinq membres, est une autre CER faiblement intégrée. Elle subit les effets de l’éternel conflit entre l’Algérie et le Maroc et de l’implosion du gouvernement libyen en 2011. L’UMA est soutenue par un secrétariat à Rabat et représentée aux réunions, mais pas à un niveau élevé. Ironiquement, c’est l’UMA qui contribue le plus au budget de l’UA puisque le Maroc et l’Algérie font partie des cinq plus gros contributeurs de cette région.

Les pays de l’UMA ont essayé de rejoindre d’autres CER établies, mais sans grand succès. Le Maroc a d’abord demandé à rejoindre la CEDEAO en février 2017. Après avoir été amené à croire qu’il avait le feu vert – bien qu’avec la réticence du Nigeria, le membre le plus important du bloc – le statut du Maroc reste non confirmé. La Tunisie a également tenté d’approfondir ses liens avec la CEDEAO et a signé un accord avec l’organisme en 2018. Mais ni le Maroc ni la Tunisie n’ont de frontières avec des pays de la CEDEAO. La Mauritanie en a une, mais elle a quitté la CEDEAO en 1999.

Pour la plupart des autres États, leurs multiples adhésions – souvent qualifiées de « bol de spaghetti » de l’UA – nécessitent de se tenir au courant de l’évolution rapide des réalités économiques, politiques et sécuritaires. Mais les États disposent de ressources limitées pour participer pleinement à plus d’une institution multilatérale africaine. L’UA a déjà du mal à convaincre les États membres de payer leurs cotisations annuelles.

Et les ambassades à Addis-Abeba sont notoirement en sous-effectif, tout comme les représentations diplomatiques au siège des CER. La non-application des décisions des sommets est souvent attribuée à un manque de capacités, ce qui nuit à leur réputation auprès du public.

La RDC a été le dernier pays à rejoindre un autre bloc lorsqu’elle est devenue membre de la CAE en avril. Cela devrait apporter des avantages économiques significatifs pour la RDC et les six autres membres de l’organisation – le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et le Sud-Soudan.

La RDC dispose d’importantes ressources naturelles, et sa population de 90 millions d’habitants ajoute à l’attrait de tout groupement régional, en particulier de l’EAC, qui est bien intégré économiquement. Un responsable d’un pays de l’EAC a fait remarquer qu’avec le port de Matadi en RDC, l’EAC a désormais une portée allant de l’océan Indien à l’Atlantique. Il est également prévu d’envoyer une nouvelle force militaire de la CAE dans l’est de la RDC.

Lors de la réunion semestrielle de Lusaka, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu’il devrait y avoir une orientation claire concernant l’adhésion des CER afin de maximiser l’efficacité. D’autres ont déclaré que les adhésions multiples créaient le « chaos » et ne devraient pas être autorisées, étant donné les contraintes et le manque de cohésion qu’elles impliquent.

Les délégués se sont accordés sur les avantages de la coopération interrégionale, comme l’accord de libre-échange du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, de la CAE et de la SADC. Cet exemple réussi de coopération économique compte désormais 27 États membres. Mais il n’est pas encore entré en vigueur. Parallèlement, la zone de libre-échange continentale africaine progresse rapidement. En juillet, 43 États l’avaient ratifiée, tandis que 54 sur 55 l’avaient signée (l’Érythrée ne l’a pas fait).

Au-delà de l’intérêt évident de faciliter le commerce intra-africain, les blocs régionaux créent une cohérence politique et des valeurs communes. Ils sont appelés à réagir aux coups d’État, aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et aux menaces pour la sécurité telles que l’extrémisme violent. La CEDEAO a assez bien réussi à adopter une position unie contre les coups d’État militaires. Mais les tentatives d’application des décisions contre les candidatures des dirigeants à un troisième mandat ont échoué à plusieurs reprises en raison de divergences de vues politiques.

La SADC a toujours des liens politiques forts parmi ses anciens mouvements de libération qui conservent le pouvoir dans plusieurs États membres. Cependant, en tant qu’organisme régional, elle n’a pas réussi à mettre en œuvre la libre circulation des personnes. La force et la viabilité de ces blocs dépendent également de la capacité de leurs organisations et de l’adhésion des citoyens.

Les relations entre l’UA et les organisations régionales restent problématiques, malgré plusieurs tentatives pour parvenir à une stricte division du travail. Mahamat affirme qu’une proposition visant à résoudre ces frictions sera discutée lors du sommet de l’UA de février 2023. Cette démarche est essentielle pour une meilleure coordination. Une décision sur le chevauchement des CER apporterait également plus de cohérence et d’efficacité aux nombreuses organisations régionales africaines.

*Liesl Louw-Vaudran, chercheur principal, Institut d’études de sécurité (ISS) Pretoria

Source :Premium Times

