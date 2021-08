L’Afrique a la population la plus jeune et celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle devrait doubler en trente ans pour atteindre près d’un quart de la population mondiale, dont la moitié aura moins de 25 ans en 2050. Il est donc impératif de préparer les jeunes à devenir des leaders du développement et des acteurs du changement, afin de transformer cette croissance de la population en un atout démographique pour le continent. Ce qui passe par un changement de mentalité…

Par Dzingai Mutumbuka, Vongai Nyahunzvi*

Quand j’étais enfant, au Zimbabwe, « wakangwara semurungu », une expression en Shona qui signifie « personne blanche sage », était un compliment typique que l’on recevait si l’on avait de bons résultats à l’école ou si l’on avait l’air particulièrement chic – par exemple, « Tu es si intelligent, comme une personne blanche ». Aujourd’hui encore, on trouve des anecdotes similaires dans tous les pays africains. Se comporter comme un Blanc, penser comme un Blanc ou ressembler à un Blanc était le critère utilisé pour mesurer la valeur d’une personne.

En grande partie à cause de notre histoire de colonisation, de nombreux Africains ont encore une mentalité intériorisée selon laquelle nous venons d’une zone défavorisée, où on suppose souvent que les autres disposent de la capacité et du prestige, mais pas nous.

Cet état d’esprit colonisé existe également dans le statu quo de l’aide internationale : L’hypothèse selon laquelle les interventions seront élaborées par des experts occidentaux, puis implantées en Afrique avec peu ou pas de contribution des communautés locales. De nombreux collègues africains savent ce que c’est que de laisser les Blancs parler et décider dans les réunions de développement, en supposant que nous n’avons pas les réponses, en ne tenant pas compte de notre sagesse, de notre éducation et de notre expertise. Cela se traduit par le fait que la plupart des organisations internationales de développement en Afrique sont dirigées par des expatriés occidentaux.

La zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, lancée en janvier , est une étape importante qui pourrait permettre aux pays membres de se détacher des modèles coloniaux qui ont exploité nos ressources naturelles sans investir dans nos populations.

« Il est grand temps que l’Afrique prenne les rênes de son développement et sache que nous sommes la solution »

Bien que le chemin à parcourir soit encore long, ce pacte pourrait stimuler structurellement le commerce entre les voisins africains, permettre aux Africains de voyager librement en Afrique et au continent de développer ses propres chaînes de valeur. La Banque mondiale estime qu’il pourrait permettre à des dizaines de millions de personnes de sortir de l’extrême pauvreté d’ici 2035.

Mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur le changement structurel. Nous devons, en parallèle, changer nos mentalités – notre sentiment intangible de qui nous sommes et de ce que nous pouvons accomplir. En d’autres termes, nous devons œuvrer à notre décolonisation, à celle de nos systèmes éducatifs et de nos institutions aux niveaux national et international.

L’Afrique a la population la plus jeune et celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle devrait doubler en trente ans pour atteindre près d’un quart de la population mondiale, dont la moitié aura moins de 25 ans en 2050. Il est donc impératif de préparer les jeunes à devenir des leaders du développement et des acteurs du changement, afin de transformer cette croissance de la population en un atout démographique pour le continent.

Des initiatives locales de plus en plus nombreuses ouvrent la voie à la préparation des jeunes en soutenant le développement de dirigeants africains prometteurs à tous les niveaux, en favorisant les innovations éducatives et en inventant de nouvelles approches du développement. Ce que ces initiatives ont en commun, c’est qu’elles adoptent une approche « priorité aux gens » : elles investissent dans la croissance des personnes, et pas seulement dans le changement des structures du haut vers le bas.

Nous avons vu que cela crée les conditions nécessaires à un changement durable et à long terme. Reconnaître le succès et la durabilité de ces initiatives, au lieu de continuer à penser que le développement doit être mis en œuvre par le biais de programmes créés par des agences externes, accélérera le rythme du développement.

La CAMFED améliore l’accès des jeunes filles à l’éducation scolaire, tout en s’attaquant à des problèmes allant du mariage des enfants au changement climatique. Ses milliers de diplômés continuent à encadrer la prochaine génération de filles et à contribuer au paiement des frais de scolarité.

La Fondation Mo Ibrahim soutient des programmes de bourses pour de jeunes leaders africains exceptionnels. Emerging Public Leaders donne aux jeunes les moyens de devenir d’excellents fonctionnaires, une voie professionnelle souvent exclue par les jeunes diplômés africains exceptionnels. Grâce à son centre d’innovation, Teach For Nigeria soutient les entrepreneurs en herbe parmi les anciens participants à son programme de bourses d’études de deux ans.

L’African Leadership University s’efforce de former trois millions de jeunes leaders entrepreneuriaux à vocation sociale d’ici 2035. Elle a conçu l’ensemble de son établissement de manière à cultiver l’autonomie des jeunes en tant qu’acteurs du changement, où l’expérience du monde réel prime sur les cours théoriques en classe, et à préparer les étudiants à rester sur notre continent et à le transformer.

En aidant les populations locales à devenir des leaders, on permet aux personnes les plus proches des problèmes d’assumer leur pouvoir et de savoir qu’elles sont porteuses de solutions – qu’elles ont les solutions, les ressources et la vision pour résoudre leurs propres problèmes.

L’histoire de la colonisation a peut-être fait douter beaucoup d’entre nous de notre valeur, mais lorsque nous nous rappelons à quel point cet état d’esprit est faux, nous voyons à quel point l’Afrique est riche, non seulement en ressources naturelles, mais aussi en innovateurs et en sagesse autochtone.

« La ZLECAf est une étape nécessaire, mais il ne suffit pas de faire progresser le commerce des biens. Pour libérer pleinement le potentiel de l’Afrique, nous devons investir dans nos populations »

Cependant, nous ne pouvons pas considérer comme acquis que de tels leaders vont simplement apparaître ; le leadership doit être enseigné et nourri – un travail vital que ces organisations innovantes effectuent.

La ZLECAf est une étape nécessaire, mais il ne suffit pas de faire progresser le commerce des biens. Pour libérer pleinement le potentiel de l’Afrique, nous devons investir dans nos populations et veiller à ce que les dirigeants de tous les niveaux de nos sociétés construisent et partagent de bonnes idées entre eux.

La communauté internationale doit soutenir les projets qui permettent au leadership local de s’épanouir, car il faudra des citoyens dont l’esprit est éduqué, entrepreneurial et libéré pour que la véritable transformation du continent ait lieu. Il est grand temps que l’Afrique prenne les rênes de son développement et sache que nous sommes la solution.

A propos des auteurs

*Dzingai Mutumbuka a été le premier ministre de l’éducation et de la culture du Zimbabwe de 1980 à 1989 et est actuellement membre du conseil d’administration de Teach For All.

Vongai Nyahunzvi est responsable de la région Afrique chez Teach For All.

