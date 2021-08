Il y a seulement deux ans, l’Afrique semblait en passe de devenir le prochain grand producteur mondial de pétrole et de gaz. Les entreprises internationales se bousculaient pour obtenir des droits d’exploration sur les marchés frontaliers d’Afrique de l’Ouest ; les pays d’Afrique du Nord étaient enthousiasmés par les nouvelles découvertes en mer Méditerranée ; et le gaz naturel a été identifié comme une source d’énergie de transition à long terme, créant de nouvelles opportunités pour les pays à faible revenu comme la Tanzanie et le Mozambique.…

Par David McEwing et Alexander Sarac*

Beaucoup pensaient que ces développements apporteraient des revenus importants aux gouvernements et à leur tour un nouvel espoir pour des millions de personnes à travers le continent qui ont vécu toute leur vie dans la pauvreté, fournissant des investissements essentiels dans l’éducation et les infrastructures, et ayant un effet transformateur sur les économies du continent.

Cependant, les inquiétudes mondiales croissantes concernant le changement climatique, le Covid-19, les avancées technologiques et les changements de politique mondiale ont désormais fondamentalement et irréversiblement modifié le paysage de la demande de pétrole et de gaz, fermant ainsi les opportunités aux pays africains frontaliers de profiter de leurs propres ressources naturelles.

Ces derniers mois, les majors pétrolières telles que BP et Shell ont annoncé qu’elles réduiraient considérablement les nouvelles activités pétrolières et gazières en amont, vendant activement bon nombre de leurs actifs en amont et se tournant vers les marchés des énergies renouvelables. Le Royaume-Uni et d’autres pays du G7 ont annoncé à plusieurs reprises qu’il n’y aurait aucun soutien gouvernemental international pour les nouveaux projets de combustibles fossiles à l’avenir et l’Agence internationale de l’énergie a recommandé qu’aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz naturel ne soit approuvé pour un développement futur.

La transition énergétique n’affectera pas de manière significative la production de pétrole et de gaz naturel des pays riches traditionnellement producteurs d’hydrocarbures (pays producteurs de pétrole et de gaz naturel) car leurs infrastructures et leurs ressources en hydrocarbures sont déjà très développées. Les bassins d’Afrique de l’Ouest, par exemple, commencent tout juste à attirer le développement, et presque aucune exploitation pétrolière et gazière n’a été développée pour l’exportation en Afrique de l’Est, malgré les ressources massives identifiées au cours des 15 dernières années.

Si les annonces du G7 et du gouvernement britannique deviennent une réalité, la transition énergétique rendra la plupart, sinon la totalité, de ces marchés frontières en Afrique non-investissables. En effet, dans un premier temps, les banques commerciales cesseront de financer les investissements sur les marchés frontières car les investissements initiaux sont énormes et la plupart des actifs nécessitent un rendement de plus de 20 ans, ce qui n’est pas garanti si la demande d’hydrocarbures est considérablement réduite.

Deuxièmement, en raison des pressions politiques mondiales, les banques de développement (telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et autres) cesseront de fournir les garanties nécessaires et de financer les investissements dans les secteurs des hydrocarbures en amont. Les banques de développement ont traditionnellement permis des investissements à grande échelle en Afrique, et sans leur soutien, il sera presque impossible d’attirer des investissements privés dans le secteur des hydrocarbures en Afrique. Avec les coûts initiaux élevés de l’exploration pétrolière et gazière et les contraintes budgétaires du gouvernement, il sera presque impossible pour les gouvernements et les compagnies pétrolières nationales de développer eux-mêmes des investissements en amont.

« Un statut spécial doit être accordé pour aider à prioriser les investissements dans les hydrocarbures produits en Afrique »

Certains spéculent que la Chine, à titre exceptionnel, pourrait continuer à investir dans les marchés frontaliers en amont, créant de nouvelles richesses à travers le continent africain, mais je pense que cela semble improbable — ce ne sera certainement pas de manière significative. Le pays récupérera clairement les permis de pétrole et de gaz naturel des compagnies pétrolières internationales, mais ils le feront à un coût réduit, les gouvernements se faisant concurrence pour les investissements, ce qui entraînera une nouvelle baisse de la valeur des actifs. Tous les actifs existants que la Chine possède seront probablement détenus en tant qu’options, pour être développés uniquement si et lorsque cela est nécessaire.

Beaucoup espèrent également que la transition énergétique créera de nouvelles opportunités pour les pays africains dans des secteurs autres que le pétrole et le gaz naturel, mais je pense que celles-ci seront également limitées. D’énormes investissements dans les technologies renouvelables sont déjà en cours en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Chine, et cela continuera de croître au cours des prochaines décennies, les plaçant dans une position de premier plan en tant qu’exportateurs mondiaux d’énergie. Les énergies solaires et autres énergies renouvelables seront produites à proximité de leurs marchés d’exportation, donnant un avantage au Moyen-Orient (et certes à quelques pays d’Afrique du Nord), et les carburants verts haut de gamme tels que l’hydrogène seront d’abord produits dans des pays comme les États-Unis (à partir de matières organiques et probablement de gaz de schiste existant). L’Afrique, semble-t-il, est vouée à perdre à nouveau.

De nombreux pays africains, comme nous le savons tous, sont aux prises avec une pauvreté catastrophique, il semble donc injuste que leurs citoyens subissent l’impact du changement climatique (en grande partie créé par les nations productrices de pétrole et de gaz), sans aucune possibilité de générer de la richesse à partir de leurs propres ressources.

Il est clair, et bien sûr essentiel, que les hydrocarbures seront progressivement éliminés selon un calendrier accéléré, mais je pense qu’un statut spécial doit être accordé pour aider à prioriser les investissements dans les hydrocarbures produits en Afrique.

Tout futur moratoire sur les investissements dans les hydrocarbures devrait exclure l’Afrique, avec de nouveaux instruments politiques mondiaux et nationaux (fiscalité, subventions, moratoires sur les investissements) encourageant les investisseurs à investir leur argent dans le développement d’actifs pétroliers et gaziers au sein de nations qui bénéficieraient énormément de leurs ressources. Les banques de développement devraient également s’engager à continuer de financer et de financer les investissements en amont en Afrique, malgré la création de moratoires mondiaux sur les investissements dans les hydrocarbures dans d’autres régions.

Seule la combinaison de ces deux activités créera une fenêtre pour les investissements en amont qui permettront aux pays africains riches en hydrocarbures de sortir leurs populations de la pauvreté tout en continuant à développer les infrastructures adéquates pour alimenter le monde avec des énergies 100% renouvelables.

David McEwing est co-responsable de l’énergie et des services publics et Alexander Sarac est partenaire, projets d’infrastructure et énergie, tous deux chez Addleshaw Goddard.

Source : Energy Voice

