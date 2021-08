Malgré l’augmentation des chiffres en raison de la seconde vague sur le continent, le nombre de cas confirmés de coronavirus en Afrique reste dans des proportions gérables. Cela est particulièrement vrai si le taux d’infection exceptionnellement élevé en Afrique du Sud, avec environ 40 % des cas sur le continent, est suspendu dans les calculs. Au lieu de susciter un dialogue planétaire sur l’ampleur gigantesque de la tragédie et de ses conséquences, et notamment sur le caractère incomplet des informations relatives au coronavirus, la pandémie a renvoyé les gens à leurs mauvaises habitudes.

Par Randolph B. Persaud et Amy Niang*

La plupart des spéculations sur les faibles taux d’infection en Afrique et sur le taux de mortalité lié au COVID-19, ainsi que les prémonitions précédentes sur le nombre de morts, présentent le même défaut. L’attitude générale des commentateurs et des experts occidentaux a été de refuser de se laisser distraire par trop de spécificités sur les divers contextes de l’Afrique, de réfléchir à des faits concrets et de ne pas retomber dans les vieux clichés sur le dysfonctionnement des États africains. Et pour couronner le tout, la défense prévisible du système commercial exploiteur évoqué dans les règles de l’OMC telles que l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), a de nouveau fait surface. Une grande partie de ce discours sur l’Afrique s’applique également au reste des pays du Sud, en dépit de quelques exceptions notables.

Le prix du vaccin varie de 19,50 dollars à environ 37 dollars par dose. La plupart des pays en développement ne sont non seulement incapables de se permettre le niveau de vaccination nécessaire ; ils doivent faire un choix impossible entre les dépenses de base et les dépenses extraordinaires.

L’effondrement de la solidarité mondiale et le repli sur des formes de nationalisme signifient que les pays à faible revenu sont livrés à eux-mêmes pour faire face à un système de marché prédateur protégé par un cadre sophistiqué de droits de propriété. Plus largement, la gestion inégale de la pandémie a fracturé la base déjà précaire de la solidarité multilatérale. Les effets de l’arrêt de l’activité économique, en particulier pour les exportateurs de produits de base, ont été dévastateurs. N’étant plus en mesure de financer le service de leur dette grâce à leurs recettes d’exportation, ces pays risquent de se retrouver en situation de défaut de paiement et de tomber dans un piège à dettes prévisible.

Le comportement non discriminatoire du virus met à nu la fausse solidarité de l’Occident avec le reste du monde et le fait que l’Occident ne peut faire preuve de sollicitude que là où il maintient une position de supériorité et d’autorité morale. La pandémie révèle également une autre dimension de l’ordre brisé de l’après-guerre, à savoir que l’Afrique et une grande partie du Sud ne peuvent participer à l’état mondial ou international des affaires qu’à partir d’un statut dégradé. Cela apparaît clairement dans les diverses interprétations du rendement des pays africains dans la gestion de la pandémie.

Selon les rapports occidentaux dominants, le « succès » relatif de l’Afrique à contenir le virus est une énigme perplexe qui peine à trouver une explication dans la raison. De nombreux commentateurs préfèrent s’attarder sur les données statistiques peu fiables de l’Afrique liées à un climat plus chaud, à une démographie jeune, à de bons gènes et à d’autres explications qui évitent d’accorder du crédit à une politique africaine réussie. Cependant, il y a beaucoup à dire sur la créativité et les réponses précoces de nombreux gouvernements africains et sur le travail de coordination de l’Union africaine par le biais du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Anne Soy, correspondante Senior de la BBC pour l’Afrique, a par exemple mis en évidence un ensemble de facteurs, dont les actions rapides des gouvernements africains, le large soutien du public et les « bons systèmes de santé communautaires », sans oublier une population jeune, moins de maisons de retraite et l’influence d’un climat plus chaud.

Au début de la pandémie, les capacités de dépistage étaient relativement faibles et n’étaient disponibles que pour une poignée de pays africains. Le CDC Afrique a réagi de manière rapide et décisive pour soutenir les capacités de dépistage et de test dans tous les États africains dans le cadre de son Partenariat pour accélérer les tests du COVID-19 (PACT) en quelques mois, et en soutenant le recours aux services de santé communautaires. Le fait de s’attendre à ce qu’un plus grand nombre d’Africains meurent du COVID dénigre donc les réalisations africaines et témoigne d’une mauvaise compréhension de l’expérience de l’Afrique en matière de gestion efficace des pandémies et des épidémies, ainsi que de l’exploitation de ces connaissances sous la direction du CDC Afrique. Pour le Dr Nkengasong, responsable du CDC Afrique, les stéréotypes ont remplacé la science dans la plupart des prédictions, étant donné que « la modélisation n’est aussi bonne que les hypothèses qu’elle contient ».

Si la perplexité générale est de mise quant aux taux d’infection et de mortalité plus faibles sur le continent africain, il y a beaucoup plus de détails sur les vaccins disponibles depuis décembre 2020. Des intérêts politiques, corporatifs et idéologiques s’unissent pour assurer la protection des brevets au détriment de la protection de l’ensemble des milliards de personnes en Afrique et dans le reste du Sud mondial. Les arguments avancés il y a vingt ans concernant la protection des brevets des traitements contre le VIH/SIDA refont surface avant la distribution mondiale. Rappelons qu’en décembre 2000, le gouvernement brésilien s’est appuyé sur une loi nationale de 1997 pour permettre aux entreprises du pays de fabriquer le « cocktail SIDA », dont le prix de détail est passé de 12 000 à 4 500 dollars par an. En 2002, le Brésil a distribué gratuitement les médicaments à ses propres citoyens et a partagé la « technologie » avec d’autres pays du Sud, dont l’Afrique du Sud.

Cependant, la réponse de certains gouvernements et entreprises pharmaceutiques occidentaux a écarté toute notion de sécurité humaine au profit de la sécurité nationale et de la sécurité des entreprises. La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PRMA), par exemple, a lancé un certain nombre d’accusations pour discréditer l’effort brésilien. La PRMA a déclaré que le Brésil volait en fait, que ses efforts conduiraient à un développement plus lent des futures thérapies, et a affirmé que les médicaments génériques étaient de qualité inférieure. Les États-Unis ont même menacé de sanctions à l’encontre de la Thaïlande, de l’Afrique du Sud et du Brésil, et quarante sociétés pharmaceutiques se sont jointes à un procès contre l’Afrique du Sud, désignant Nelson Mandela comme défendeur. En 2007, le Canada s’est écarté de la position des entreprises occidentales sur la dérogation de l’OMC pour le « cocktail » VIH/SIDA en autorisant le Rwanda à importer le TriAvir d’Apotex sous « licence obligatoire ». Le Canada a ensuite informé l’OMC de cette dérogation en vertu de l’article 8 des ADPIC.

La situation actuelle du COVID-19 rappelle les jeux de pouvoir du VIH/SIDA contre l’Afrique et le Sud. Mais à la différence du VIH/sida, la pandémie de coronavirus a un taux de transmission incroyablement rapide et est moins restrictive à l’égard d’un groupe de population particulier. Au début du mois d’octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud ont demandé à l’OMC d’assouplir les règles pertinentes de l’Accord sur les ADPIC, qui prévoit la possibilité de faire des exceptions en cas d’urgence nationale ou autre. L’article 7 de l’accord ADPIC de l’OMC stipule que « la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel des producteurs et des utilisateurs de connaissances technologiques et d’une manière propice au bien-être social et économique, ainsi qu’à un équilibre des droits et des obligations. » Le problème de santé publique est aujourd’hui plus grave qu’au début des années 2000 avec le SIDA, en raison du nombre de vaccins qu’il faut fabriquer et distribuer.

En attendant, les pays plus riches achètent actuellement des doses à l’avance : les États-Unis ont passé une commande de 1,01 milliard de doses pour une population d’environ 335 millions de personnes, et l’UE de 1,2 milliard de doses pour 446 millions d’habitants. À plusieurs reprises, le Wall Street Journal a publié des articles accusant la demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde de « vol ». James Pooley, un avocat américain influent spécialisé dans les droits de propriété, a qualifié de « cynique » la démarche de l’Afrique du Sud et de l’Inde. Le 19 novembre 2020, le Wall Street Journal a décrit l’effort de l’Afrique du Sud et de l’Inde pour « démocratiser » le vaccin COVID-19 comme un « vol ». Pooley, qui a dirigé (2010-2015) l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, une agence des Nations unies basée à Genève, défend avec véhémence les droits de propriété de Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Déformant les données historiques, il a suggéré que l’obtention des droits de propriété par les grandes entreprises pharmaceutiques avait contribué à la lutte contre le sida et a recommandé de suivre le même modèle avec le COVID-19, tout en ignorant commodément les poursuites contre l’Afrique du Sud et les menaces de sanctions contre plusieurs pays. À ce jour, les intérêts des sociétés pharmaceutiques aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni se sont fermement opposés aux dérogations à l’article 8 demandées par l’Afrique du Sud et l’Inde. De nombreux pays du Sud soutiennent la démarche des deux partenaires africains et asiatiques. Le 10 décembre 2020, l’OMC a reporté une décision sur les dérogations demandées par l’Afrique du Sud et le Brésil et une pétition signée par 900 000 personnes.

Le problème qui se pose va au-delà des médicaments contre le VIH/sida ou des vaccins COVID-19. Pour l’industrie pharmaceutique mondiale et les nations occidentales, comme l’a déclaré James Bacchus, le véritable enjeu consiste à protéger l’idée même de libre marché et de capitalisme en tant que système économique et social. Les appels aux droits de l’homme et à la morale concernant les vaccins, lancés par les pays du Sud et soutenus par les intérêts progressistes occidentaux, sont rejetés comme étant injustifiés, prématurés et même dangereux. Le danger perçu d’une distribution équitable des vaccins à l’échelle mondiale est double, d’abord pour le capitalisme mondial, ensuite pour le contrôle étroit de la gouvernance multilatérale du système commercial international. Les Africains et les autres habitants du Sud savent que même l’histoire récente est truffée de connivences euro-américaines pour empêcher tout changement structurel.

L’Afrique est généralement dépeinte comme dépendante et désespérée, mais ce qui la distingue dans le cas du COVID-19, c’est la réponse habile qu’elle a apportée à la pandémie grâce à l’acuité politique de certains de ses dirigeants, à sa compétence stratégique, à son agilité et, peut-être surtout, à la maturité de ses populations qui ont coopéré avec les responsables de la santé publique et ses dirigeants politiques. En outre, le leadership mondial exercé par l’Afrique, conjointement avec d’autres partenaires du Sud, dans la lutte pour une approche humaine des épidémies et des pandémies, offre une autre occasion d’apprécier l’apprentissage réciproque entre le Nord et le Sud. Cependant, la réciprocité ne vient guère de l’Occident. La plupart des États africains sont déjà paralysés par le fardeau du remboursement de la dette. Il serait économiquement suicidaire pour eux d’essayer d’acheter le vaccin pour leurs citoyens aux taux actuels du marché.

La solution à la pandémie actuelle passe par la reconnaissance de son statut de santé publique, de son caractère mondial, de la menace urgente pour l’humanité et de la raison supérieure d’intérêt général. Il faut donc suspendre toutes les contraintes commerciales et de droits de propriété intellectuelle qui empêchent l’institution d’une réponse collective unique et la mise en commun des ressources pour rendre le vaccin disponible pour tous, indépendamment de la nationalité ou de la puissance économique. En d’autres termes, faire de l’initiative COVAX un mécanisme sérieux de sécurité collective. Il faut lui donner la priorité sur les initiatives nationales et la financer entièrement. La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel des producteurs et des utilisateurs de connaissances technologiques, et d’une manière propice au bien-être social et économique, ainsi qu’à l’équilibre des droits et des obligations. Après tout, ce sont là quelques-unes des valeurs prônées par l’ordre international libéral.

*Dr Randolph B. Persaud est professeur associé en relations internationales à la School of International Service, American University, Washington D.C.

Dr Amy Niang est professeur associé en relations internationales à l’Université polytechnique Mohammed VI, au Maroc.

Source : www.e-ir.info

