Alors que les souffrances humaines engendrées par le conflit ukrainien se poursuivent, le reste du monde se prépare à des perturbations majeures de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. L’Ukraine et la Russie étant d’importants producteurs de blé, et la Russie d’engrais et de pétrole, il est clair que le coût de la forte dépendance du monde à l’égard de sources limitées de produits alimentaires de base devient plus risqué.

Par Monica Musonda*

Pour atténuer ce risque, nous devons nous efforcer de rendre les populations les plus pauvres du monde moins vulnérables à ces chocs majeurs en renforçant les systèmes alimentaires locaux. En Afrique, cette démarche aura des retombées positives considérables : le développement de la dernière frontière agricole permettra de nourrir les populations locales et le monde entier.

« Pour garantir qu’il y ait suffisamment d’aliments abordables et nutritifs pour tout le monde, indépendamment de toute crise à court terme, l’Afrique doit être en mesure de se soutenir elle-même. »

L’Afrique dans son ensemble est un importateur net de denrées alimentaires et présente des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition parmi les plus élevés au monde. Mais elle possède également les plus grandes étendues de terres arables encore disponibles pour la culture et un écosystème agricole et alimentaire en pleine croissance. Le moment est venu d’investir dans les systèmes alimentaires locaux et régionaux pour répondre aux besoins de l’Afrique et lui permettre de devenir un exportateur net de produits alimentaires.

Avec une population mondiale qui atteindra 9,9 milliards d’habitants d’ici 2050, dont au moins 25 % pour la seule Afrique, nous n’avons pas d’autre choix. En raison de sa taille et de sa diversité, le continent est le meilleur espoir d’aider le monde à atténuer les futurs chocs alimentaires et la souffrance humaine qui en résulte.

Alors que la guerre Russie-Ukraine entame son troisième mois, elle a déjà un impact significatif sur les prix des denrées alimentaires ici en Zambie. Ma société, Java Foods, un transformateur zambien qui fabrique des aliments enrichis abordables, notamment des nouilles instantanées et des céréales, dont des milliers de personnes dépendent, a déjà été touchée.



Bien que la Zambie soit autosuffisante en matière de maïs, de blé et de soja, la production de Java Foods dépend toujours des importations d’autres matières premières essentielles telles que l’huile de cuisson, les fortifiants et les emballages.

Nous avons déjà assisté à une augmentation des prix de ces importations, en partie en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi de l’affaiblissement de la monnaie locale. Les hausses de prix du carburant liées au conflit nous coûtent plus cher pour distribuer nos produits et nous devons augmenter nos prix simplement pour survivre. Mes clients, dont beaucoup font leurs courses sur les marchés informels et ne peuvent acheter que de la nourriture pour quelques jours, ont vraiment du mal à se le permettre.

« L’Afrique doit devenir une partie plus importante du système alimentaire mondial. C’est possible, mais cela prendra du temps… »

Ce problème n’est pas propre à la crise actuelle. Notre système alimentaire mondial est constamment sous pression et cela ne fera qu’augmenter à mesure que les ressources diminuent et que les conséquences du changement climatique s’accentuent. Pour garantir qu’il y ait suffisamment d’aliments abordables et nutritifs pour tout le monde, indépendamment de toute crise à court terme, l’Afrique doit être capable de se maintenir et de devenir une partie plus importante du système alimentaire mondial. C’est possible, mais cela prendra du temps.

Des progrès significatifs ont déjà été réalisés. Les rendements des cultures sont en hausse et les investissements augmentent. Rien qu’au cours du mois dernier, deux startups africaines spécialisées dans les technologies agricoles ont annoncé un financement de près de 100 millions de dollars.

La biotechnologie est prometteuse pour les variétés de cultures adaptées au climat. Les échanges ont débuté en janvier dans la zone de libre-échange continentale africaine, un accord signé par 44 nations qui exige des membres qu’ils suppriment les droits de douane sur 90 % des marchandises, permettant ainsi le libre accès aux produits de base, aux biens et aux services. L’accent est également mis sur le renforcement du secteur de la transformation alimentaire, un élément clé pour augmenter la valeur des matières premières et créer des emplois.

À court terme, Java Foods étudie des initiatives d’optimisation des coûts afin de maintenir des prix abordables pour les consommateurs en Zambie et dans la région. Pour ce faire, nous collaborons avec Partners in Food Solutions, un consortium d’entreprises alimentaires mondiales qui fournit gratuitement des conseils techniques et commerciaux à des centaines d’entreprises alimentaires africaines dans le but de renforcer leurs activités.

Nous travaillons ensemble depuis cinq ans sur divers projets qui améliorent notre capacité de production et les produits que nous vendons, et j’ai récemment rejoint le conseil d’administration de Partners in Food Solutions. Avant le début de la crise, nous avions travaillé avec le consortium pour étudier la reformulation de nos produits afin d’utiliser des alternatives plus locales aux ingrédients importés que nous achetons. Comme nous avons entamé ce processus il y a plusieurs mois, le mettre en œuvre maintenant peut nous aider à réduire les coûts pour les consommateurs et à soutenir encore plus d’agriculteurs zambiens en cette période incertaine.

« Investir dans tous les aspects de la capacité agricole de l’Afrique devrait être une priorité absolue »

Investir dans tous les aspects de la capacité agricole de l’Afrique devrait être une priorité absolue pour les gouvernements, les donateurs, les entreprises privées et les investisseurs. Pour la plupart des petits transformateurs tels que Java Foods, qui produisent une grande partie des produits alimentaires finis d’Afrique, l’accès aux fonds de roulement pendant des chocs tels que celui-ci est essentiel pour empêcher les systèmes alimentaires locaux de s’effondrer.

Les entreprises comme la mienne ont un rôle à jouer dans le développement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Afrique. En achetant localement, Java Foods maintient un marché stable pour les agriculteurs locaux, ce qui contribue à leur croissance, et nous fournissons des aliments nutritifs et abordables aux Zambiens. Avec les investissements adéquats, nous pouvons nous développer pour répondre à la demande régionale de la population en croissance rapide du continent.

Il n’a jamais été aussi important de libérer le potentiel de l’Afrique pour qu’elle se nourrisse elle-même et devienne le prochain panier alimentaire du monde. Investir aujourd’hui de manière agressive dans le développement de ses systèmes alimentaires locaux et régionaux profitera au monde entier dans les années à venir.

*Monica Musonda est la fondatrice de Java Foods à Lusaka, en Zambie, et siège au conseil d’administration de Partners in Food Solutions, un consortium d’entreprises alimentaires mondiales – General Mills, Cargill, DSM, Bühler, The Hershey Company, Ardent Mills et The J.M. Smucker Company – en collaboration avec TechnoServe, qui partage son expertise technique et commerciale avec des entreprises de transformation alimentaire à fort potentiel en Afrique et s’efforce de renforcer l’écosystème alimentaire africain.

*Source : Devex

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe