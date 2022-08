La citation de Mandela la plus connue est probablement devenue « Il semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait ». Elle résume l’histoire de l’homme, de sa nation et des aspirations de tout un continent. aspirations de tout un continent.

Par Carlos Lopes*

D’innombrables documents, conférences, processus et activités ont ciblé l’intégration régionale comme réponse aux rêves panafricains qui ont dynamisé les mouvements de libération après la seconde guerre mondiale. La diaspora a trouvé qu’il était facile d’identifier le continent comme une seule entité, étant donné leur propre difficulté à retrouver leurs racines dans les communautés originelles d’avant l’esclavage. L’histoire a rendu le concept plus difficile pour ceux qui qui n’ont jamais quitté leur contexte singulier. Pour la plupart, l’intégration régionale s’est avérée trop abstraite et lointaine. Même la construction d’une nation était considérée comme une importation étrangère. Il n’est donc pas surprenant que le panafricanisme soit resté pendant longtemps un stimulus intellectuel qui n’avait pas besoin d’être suivi d’actes responsables.

« L’objectif d’industrialisation que les institutions panafricaines ont épousé est possible, mais pas facile »

Il est évident que pour comprendre une réalité donnée, le contexte est primordial. Il est évident qu’il faut admettre qu’un archétype est influencé par l’histoire et les circonstances. Les particularités de l’Afrique du Sud allaient toujours marquer sa trajectoire une fois l’apartheid terminé. Il a fallu un Mandela pour transformer ce que beaucoup considéraient comme un désastre promis, ou au mieux un rêve irréalisable, en une expérience positive ayant un impact mondial.



Mandela parti, nous sommes tous orphelins. Le phare de tolérance et de sagesse qu’il représentait est difficile à remplacer. Dans un monde de fausses nouvelles, de commentaires politiques grossiers, de tendances fascistes et xénophobes, d’ego et d’antisémitisme. tendances fascistes et xénophobes, exhibitionnisme égocentrique et niveaux d’inégalité inégalés, le monde semble affecté par une vague égoïste qui a désormais atteint l’ordre institutionnel, soigneusement construit au cours des soixante-dix dernières années. La situation évolue rapidement. Le populisme devient courant dominant. En fait, le populisme a toujours été une définition raccourcie pour des choses laides que beaucoup de gens que beaucoup ont du mal à classer.



Les Africains ne sont pas à l’abri de ces changements. Ils sont en effet exposés aux tendances mondiales comme tout le monde et influencés par les décisions et les choix des puissants. En en vertu d’une explosion démographique, alors que d’autres régions connaissent une réduction spectaculaire de la fécondité, dans un avenir pas si lointain, un jeune sur deux dans le monde sera africain. Cette jeunesse présente des défis et des opportunités.

« L’objectif d’industrialisation que les institutions panafricaines ont épousé est possible, mais pas facile »



Il sera difficile de construire des villes en vingt ans quand d’autres ont mis deux siècles à les développer. Il sera difficile pour les économies de créer des millions d’emplois modernes dans un laps de temps tout aussi court, alors que d’autres ont mis deux siècles à les développer. Il sera difficile pour les économies de créer des millions d’emplois modernes dans un laps de temps aussi court, alors que d’autres ont atteint ces objectifs lorsque les règles étaient plus favorables et plus favorables. L’objectif d’industrialisation que les institutions panafricaines ont épousé est possible, mais pas facile. La dépendance vis-à-vis des produits de base, la faible cohérence des politiques et des capacités de gestion, l’inadéquation des compétences, le manque d’infrastructures adéquates et d’approvisionnements énergétiques fiables, les vents contraires et les développements technologiques empêchent de se contenter d’imiter le succès des autres.

« Nous vivons dans un monde où 1,7 % de la dette mondiale contractée par 1,3 milliard d’Africains est plus problématique que le même pourcentage acquis par 5,9 millions de Danois »



Nous vivons dans un monde où 1,7 % de la dette mondiale contractée par 1,3 milliard d’Africains est plus problématique que le même pourcentage acquis par 5,9 millions de Danois. L’Afrique génère généralement moins de 1 % des dépôts de brevets, alors que la propriété propriété intellectuelle domine les chaînes de valeur. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il est facile de conclure que les jeunes Africains sont dans une situation difficile. Mais nous devrions nous rappeler que « cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait ». Historiquement, ce qui est prouvé, c’est que à chaque nouvelle vague de développement, les êtres humains se sont adaptés au fil du temps, tout comme les systèmes de production. La trajectoire économique de l’humanité est celle d’une croissance économique et d’une capacité à absorber la la croissance démographique. Les économistes ont étudié différentes vagues de transformation structurelles qui répondent à de nouvelles demandes et à des développements technologiques plus sophistiqués. Il est loin d’être évident que les évolutions technologiques actuelles produiront des effets négatifs sur le monde de l’emploi et la croissance économique globale. Il est moins sûr que les inégalités cesseront de croître de manière spectaculaire. Les conséquences de notre manque de connaissances sur les impacts de la technologie alimentent les craintes et l’anxiété, sans parler de la démonstration évidente de notre incapacité à prévoir. Il est difficile d’imaginer des sociétés qui survivraient avec des personnes majoritairement âgées partant encore plus âgées, en compagnie de robots et de systèmes efficaces en termes de machines. L’intelligence artificielle requiert une véritable intelligence, mais aussi une manière différente de traiter l’intelligence. Par exemple, les jeunes esprits absorbent mieux les nouveaux micro-emplois algorithmiques multitâches de l’avenir que les cerveaux plus âgés.

« Pour saisir les opportunités, il faut plus que de la rapidité et un leadership stratégique »

Pour saisir les opportunités, il faut plus que de la rapidité et un leadership stratégique. Les Africains sont souvent frustrés que leurs dirigeants les laissent sur leur faim. Connectés comme jamais auparavant, leur niveau de patience diminue rapidement. Ericsson prévoit qu’entre aujourd’hui et 2023, le nombre d’abonnements mobiles sur le continent augmentera en moyenne de 6 % par an pour atteindre un peu moins d’un milliard, contre 700 millions aujourd’hui, tandis que le nombre d’abonnements au haut débit mobile augmentera de 16 % par an pour atteindre 880 millions, contre 350 millions aujourd’hui.

La manière dont les Africains sont gouvernés devra évoluer. Il faut espérer qu’elle tirera parti d’un lot plus ouvert, plus jeune et plus ambitieux, confronté à des défis très différents des sociétés qui adoptent une mentalité de forteresse par peur de l’avenir. Il faudra s’attaquer à la méfiance généralisée envers les représentants politiques, en s’attaquant aux niveaux élevés d’inégalité, à la dilapidation des ressources naturelles, à la mentalité de recherche de rente et au refus d’accepter la multi-diversité. Cela demande des efforts titanesques.

« Il nous a donné à tous une leçon qui devrait servir à ouvrir nos esprits à ce qui ne semble plus qu’impossible. Espérons que cela ne prendra pas autant de temps »



J’ai grandi jusqu’à dix ans sans voir un téléphone. Comment aurais-je pu imaginer posséder dans ma paume un téléphone portable avec plus de capacités informatiques qu’Apollo 11 ? C’était impossible à prévoir. J’ai aussi grandi en doutant que l’apartheid prenne fin un jour. Mais non seulement il l’a fait, mais lorsque cela s’est produit, tous ceux qui le soutenaient auparavant se sont mobilisés pour enterrer ces liens. Mandela a certainement cru que la fin de l’apartheid se produirait, comme il le raconte habilement dans son « Long Walk to Freedom ». Il nous a donné à tous une leçon qui devrait servir à ouvrir nos esprits à ce qui ne semble plus qu’impossible. Espérons que cela ne prendra pas autant de temps.



*Carlos Lopes est professeur à la Mandela School of Public Governance de l’Université du Cap et ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Publié à New African, juillet 2018

