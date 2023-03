Flat6Labs, principale société de capital d’amorçage de la région MENA, annonce un nouveau fonds de capital-risque de 95 millions USD. C’est dans le cadre de son programme Africa Seed Fund (ASF) que Flat6Labs va octroyer entre 150 000 et 500 000 USD à chacune des 160 entreprises en phase de pré-amorçage et de pré-série A. Et réinvestir dans les entreprises de son portefeuille dans des phases de suivi.

Pour rappel, depuis 12 ans qu’elle existe, Flat6Labs a investi plus de 16 millions USD dans des startups, et plus de 191 millions USD pour le suivi. Via ses deux premiers fonds sur les marchés égyptien et tunisien, elle a créé plus de 2 500 emplois directs et 80 000 emplois indirects.

