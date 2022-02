Le gouvernement du Cabo Verde a lancé, le 1er février par visioconférence, un projet visant à stimuler le développement de marchés de capitaux dynamiques dans ce pays lusophone d’Afrique de l’Ouest.

Par la rédaction

En octobre 2021, la Banque africaine de développement a approuvé un don de 350 000 dollars américains provenant du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux. Le financement vise à contribuer à l’élaboration du tout premier plan directeur des marchés de capitaux du Cabo Verde. Ces fonds faciliteront également l’expansion des marchés obligataires domestiques en modernisant les infrastructures existantes.

Le vice-Premier ministre, Olavo Correia, a déclaré que ce projet permettrait de créer un marché de capitaux plus dynamique, technologiquement avancé et offrant une plus grande liquidité. « La Banque africaine de développement a été un partenaire de développement important du Cabo Verde depuis son indépendance, et aujourd’hui, une fois de plus, la Banque s’y emploie en soutenant l’un des principaux instruments qui permettront et encourageront l’investissement et l’épargne durables, à travers la Bourse du Cabo Verde. »

« Approfondir et élargir la mobilisation des ressources domestiques nécessaires à la diversification économique et à la mise en œuvre des plans de développement nationaux »

« Le projet que nous soutenons appuiera les efforts déployés par le Cabo Verde pour approfondir et élargir la mobilisation des ressources domestiques nécessaires à la diversification économique et à la mise en œuvre des plans de développement nationaux, a déclaré Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest. Il est conforme aux priorités du Cabo Verde et de la Banque africaine de développement. »

La Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), la bourse du Cabo Verde, exécutera le projet en partenariat avec l’écosystème national des marchés de capitaux. Selon Marcia Teixeira Marçal, directrice exécutive de la BVC, cette initiative créera des opportunités commerciales pour les entreprises, les investisseurs, les exploitants et les autres parties prenantes, « pour lesquelles nous sommes très reconnaissants de ce partenariat avec la Banque africaine de développement. »

Les objectifs du projet sont alignés sur les priorités de la Stratégie pays de la Banque pour le Cabo Verde, qui vise à jeter les bases de la diversification économique et de la croissance inclusive. Le Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux est un mécanisme de financement multi-donateurs qui soutient les efforts de la Banque africaine de développement dans la mobilisation des ressources nationales pour financer le développement de l’Afrique. Administré par la Banque africaine de développement, le Fonds fiduciaire est actuellement soutenu par deux bailleurs de fonds : le ministère des Finances du Luxembourg et celui du Commerce extérieur et de la Coopération des Pays-Bas.

