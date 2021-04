La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BIsD) et la République du Cameroun ont signé en date du 12 avril 2021, deux Accords lors d’une cérémonie virtuelle de signature entre S.E. Alamine Ousmane Mey, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Gouverneur de la BIsD) et le Directeur Général de l’ITFC, M. Hani Salem Sonbol.

Il a s’agit d’un accord-cadre triennal valant 750 millions de dollars US pour soutenir les secteurs clés du Cameroun grâce à des solutions de financement intégrées et aussi un accord de financement Murabaha de 98 millions d’euros avec la SODECOTON a également été signé pour faciliter l’achat d’intrants agricoles et de coton graine.