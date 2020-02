A propos de l’Initiative AfroChampions

L’Initiative AfroChampions rassemble différents projets et partenariats public-privés mobilisant lesinstitutions et ressources africaines, afin d’encourager l’intégration économique du continent ; en conséquence, l’Initiative cherche notamment à faciliter l’émergence de champions économiques africains, qui jouent un rôle essentiel dans l’intégration des marchés locaux et la transformation de l’Afrique. Placée sous le Haut Patronage de SEM Olusegun Obasanjo, Ancien Président de la République fédérale du Nigeria, cette initiative a été lancée par Konfidants, cabinet de conseil et d’études, qui assure aujourd’hui le secrétariat avec le cabinet de communication stratégique Impulse Africa. Basée à Accra, au Ghana, l’Initiative AfroChampions collabore avec des partenaires régionaux et internationaux, qu’il s’agisse de soutiens privés ou institutionnels Dans le but d’avoir un impact tangible et positif, l’initiative Afro Champions a défini quatre chantiers prioritaires, visant tous à accompagner l’intégration économique de l’Afrique : (1) l’élaboration de réflexions et de propositions pour une mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, (3) la création d’un groupe puissant d’entreprises AfroChampions en mesure de proposer des recommandations stratégiques pour l’économie ; (3) la facilitation des investissements dans des projets africains structurants ; et (4) le renforcement des capacités de la prochaine génération de cadres africains.

Pour en savoir plus : http://afrochampions.com/about/who-we-are/

À propos de la ZLECA

Les principaux objectifs de la ZLECA sont de créer un marché unique pour les biens et services, avec libre circulation des personnes et des investissements, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d’uneUnion douanière en Afrique. La ZLECA permettra également d’augmenter le commerce intra-africain grâce à une meilleure harmonisation et une meilleure coordination des politiques de libéralisation ducommerce d’une part, et des instruments de facilitation mis en place au sein des communautéséconomiques régionales africaines, d’autre part. La ZLECA devrait également renforcer la compétitivité des entreprises en leur permettant de produire à grande échelle, en leur facilitant l’accès au marchécontinental et en organisant de manière générale une meilleure réaffectation des ressources. Sous la direction du Champion de la ZLEC, M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, l’accord relatif à la ZLECA a été finalisé par les ministres africains du commerce le 4 décembre 2017 etsigné par 44 états africains le 21 mars 2018 lors d’un Sommet extraordinaire sous l’égide de la Présidence rwandaise de l’Union africaine. A la suite du processus de signatures et de ratifications, il est entré en vigueur en juillet 2019, tandis que les discussions se poursuivront jusqu’en 2020 sur lesprotocoles et les processus de mise en œuvre.

Pour plus d’informations : Anne-Elvire Esmel – Directrice des Programmes, AfroChampions Initiative – ae@afrochampions.com Whatsapp:+33646417784