La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)organisait, le 10 avril 2021, la seconde édition des BRVM Awards, la célébration de l’excellence sur le marché financier régional de l’UEMOA. Organisée dans le cadre prestigieux de la salle des fêtes du Sofitel Ivoire Hotel s’est conclue par la remise de trois prix spéciaux, huit prix en compétition et un prix d’honneur. L’événement qui était retransmis en direct a vu la présence des autorités des 8 pays, des régulateurs, des acteurs de la finance en général et des observateurs.

Le Marché Financier Régional (MFR) de l’UEMOA est un marché unique appartenant à 8 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est la structure de gestion du marché et constitue un modèle d’intégration au monde.

En vue de la promotion de l’excellence sur le MFR, la BRVM a institué les BRVM Awards.



Les BRVM Awards récompensent les acteurs du marché les plus méritants. Ils s’adressent notamment aux sociétés cotées à la BRVM, aux émetteurs d’obligations (Etats, Institutions financières, Entreprises du secteur privé, etc.), et aux intervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), Sociétés de Gestion des Organismes de Placements Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)).

La liste des lauréats :

Prix spéciaux

– Prix spécial BRVM/BMPA à M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de Côte d’Ivoire pour son leadership dans la mise en œuvre du projet de création en à Côte d’Ivoire de la première Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) de l’espace francophone UEMOA.

– Prix spécial BRVM & DC/BR : M. Romuald WADAGNI, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin pour sa contribution au rayonnement de la finance des pays de l’UEMOA sur le plan régional et international ;

– Prix spécial pour la régulation et la mise en œuvre des réformes du marché financier régional de L’UEMOA à M. Mamadou NDIAYE, Président du CREPMF.

Prix en compétition

– Prix du Meilleur du Média Financier : Financial Afrik ;

– Prix de la meilleure PME du Programme Élite BRVM Lounge : Neurotech SA ;

– Prix de la meilleure BTCC : Société Générale Côte d’Ivoire ;

– Prix de la meilleure Société de Gestion des OPCVM (SGO) : SOAGA ;

– Prix du Meilleur Investisseur Institutionnel : IPS CNPS

– Prix de la meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) : Société Générale Capital Securities West Africa;

– Prix du Meilleur Émetteur Obligataire: Trésor Public du Burkina Faso;

– Prix de la meilleure société cotée : Sonatel SA.

Prix d’honneur

Feu Son Excellence Monsieur Hamed BAKAYOKO, ex Premier ministre de Côte d’Ivoire.