L’ed-tech tunisienne, qui a récemment ouvert ses portes à Paris (France), Alger (Algérie), Casablanca (Maroc), Le Caire (Egypte), Manama (Bahreïn), Lagos (Nigeria) et Abidjan (Côte d’Ivoire), décide également de s’installer à Dakar au Sénégal.

A travers une plateforme éducative formant la prochaine génération de profils technologiques et numériques, GOMYCODE vise à devenir la plus grande communauté technologique et numérique d’Afrique et du Moyen-Orient.

Lancée en 2017 par Yahya et Amine Bouhlel, GOMYCODE compte aujourd’hui plus de 80 talents aux profils variés parmi ses employés, et un réseau de plus de 100 formateurs à travers les Hackerspaces de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, du Bahreïn, d’Egypte, du Nigeria, de Côte d’Ivoire et maintenant du Sénégal.

