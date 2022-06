Candidat de la Tunisie au poste de Directeur du Bureau de la Normalisation des télécommunications de l’UIT 2023-2026, soutenu par l’Union africaine, le Tunisien Dr Bilel Jamoussi affiche une belle carrière dans le secteur des TICS. Portrait.

Bilel Jamoussi est chef du Département des commissions d’études au Bureau de normalisation de l’Union internationale des télécommunications à Genève, en Suisse, où il est responsable de l’organisation et de la gestion des commissions d’études, des groupes de discussion, des initiatives de normalisation mondiale et des activités de coordination conjointe de l’UIT-T, ainsi que de leur secrétariat.

Avant de rejoindre l’UIT, Bilel Jamoussi a travaillé pendant 15 ans chez Nortel au Canada puis aux États-Unis, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines des normes stratégiques, des technologies avancées, de la recherche universitaire, du développement de logiciels pour les plates-formes de routage/commutation et de l’ingénierie des réseaux de données des principaux réseaux de clients internationaux.

22 brevets américains dans divers domaines

En tant que directeur de l’organisation des normes stratégiques au sein du bureau du directeur technique (CTO), il a fourni une orientation technologique stratégique et une direction pour la participation de Nortel à plus de 90 organisations, forums et consortiums de développement de normes. Il a également contribué à l’initiative OLPC (one laptop per child) du MIT.

Bilel Jamoussi est par ailleurs membre senior de l’IEEE. Il a été élu au conseil d’administration (BOG) de l’IEEE Standards Association (IEEE-SA) et au groupe consultatif d’entreprise (CAG) de l’IEEE-SA. Il a fait partie du comité d’éducation sur les normes de l’IEEE, du comité des nominations de l’IEEE-SA, du comité ad hoc international du BOG de l’IEEE-SA et de la liaison technique de l’IEEE-SA avec l’UIT-T et l’UIT-D.

« Bilel Jamoussi contribue à l’innovation et à l’avancement de la technologie dans le domaine des TIC » souligne l’IUT à son égard. Il a déposé et obtenu 22 brevets américains dans divers domaines : paquets, optique, sans fil et qualité de service.

Bilel Jamoussi a obtenu un BS. 89, MS. 92 et un doctorat 95 en ingénierie informatique de l’université d’État de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Bilel Jamoussi est aujourd’hui le candidat de la Tunisie au poste de Directeur du Bureau de la Normalisation des télécommunications de l’UIT 2023-2026, soutenu par l’Union africaine.

