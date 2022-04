Le groupe bancaire britannique Standard Chartered annonce dans un communiqué la cession totale de 5 filiales en Afrique et de deux autres au Moyen-Orient, cité par Financial Afrik.

La banque se retirera complètement de l’Angola, du Cameroun, de la Gambie, de la Jordanie, du Liban, de la Sierra Leone et du Zimbabwe. Elle fermera également ses opérations de banque de détail en Tanzanie et en Côte d’Ivoire pour se concentrer uniquement sur la banque d’affaires. La banque indique toutefois son intention de continuer à investir en Afrique et au Moyen-Orient.

Plutôt, c’était au banque Barclays et BNP Paribas d’annoncer la vente de leurs filiales africaines.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe