Jamais dans l’histoire de la banque une telle opportunité ne s’est présentée. Alors que l’absence de

technologies rendait difficile l’accélération de la bancarisation, les technologies bancaires digitales sont

aujourd’hui disponibles sur tout le continent. C’est la technologie digitale qui a révolutionné l’industrie des

télécoms, c’est cette même technologie qui va permettre aux banques de jouer un rôle central dans la

bancarisation de l’Afrique.

Par Yves Eonnet, CEO TagPay*

Aujourd’hui encore, l’accès à la banque de détail en Afrique se limite à une petite minorité de la population.

(66% de la population adulte en Afrique n’a pas de compte bancaire). Un des principaux freins au

développement du continent. Avoir un service bancaire est une nécessité pour toute personne ou toute

entreprise qui souhaitent sortir des contraintes du très court terme. L’accès à l’épargne et au crédit et ensuite

à l’assurance, dépend de l’accès à la banque. L’inclusion financière est donc un facteur clé pour le

développement économique, et social, de l’Afrique.

L’informel est encore généralisé sur tout le continent. Comment peut-on prétendre lutter efficacement contre

le blanchiment d’argent, la contrebande et les trafics en tout genre quand l’immense majorité de la population

vit dans l’enfer du cash ? Vol, racket, pression des proches, le quotidien des femmes africaines est gangrené

par l’absence d’accès aux services financiers.

Étonnement, ce n’est pas l’absence d’argent le problème fondamental de l’Afrique mais c’est l’absence de

mobilisation de l’épargne par les banques. Installer des banques de détail accessibles à la majorité de la

population serait le meilleur moyen de faire entrer l’économie africaine dans un cercle vertueux où le travail

des uns pourra financer le travail des autres. En attendant, une partie du financement de l’économie se trouve

ainsi paralysée.



Il est inexact de parler de désert digital en Afrique. 100 % de la population active africaine possède un

téléphone mobile. Les réseaux sont remarquablement développés et les usages sont maintenant pratiquement

accessibles et acceptés par tous. L’entrée des opérateurs télécoms dans le monde de la finance à travers le

succès de la Mobile Money a souvent été présentée comme une concurrence pour la banque. Les opérateurs

télécoms ont en fait joué un rôle déterminant dans l’acceptation de la technologie mobiles par la population.

Aujourd’hui tous les Africains sont habitués à utiliser leur téléphone mobile pour faire des opérations

financières. Les banques se trouvent donc dans une situation optimale pour capitaliser sur cet acquis.

Jamais dans l’histoire de la banque une telle opportunité ne s’est présentée : les clients sont tous demandeurs

de nouveaux services ou simplement d’un accès possible à la banque. Les grands acteurs comme les

opérateurs télécoms ou les GAFA sont en embuscade pour remplir cet espace que la banque délaisse en ne

fournissant pas les services adaptés.



Alors que l’absence de technologies rendait impossible le déploiement généralisé des banques, les

technologies bancaires digitales sont aujourd’hui disponibles. C’est la technologie digitale qui a révolutionné

l’industrie des télécoms, c’est cette même technologie qui va permettre aux banques de jouer un rôle central

dans la bancarisation de l’Afrique.

Et les banques ne seront pas seules. Le dynamisme de la jeunesse, la croissance des structures éducatives,

l’accessibilité de ces technologies digitales et la capacité récente de financement ont donné naissance à des

centaines de Fintechs sur le continent. Pour se développer, ces Fintechs ont besoin de s’appuyer sur des acteurs bancaires solides, modernes, ouverts, prêts à coopérer, et les banques les plus dynamiques pourront

bénéficier des multiples innovations que ces nouveaux acteurs sont en train de faire naître.

La banque est un métier complexe et contrôlé par les banques centrales. Une banque doit respecter des règles

très contraignantes. La gestion du risque, la conformité, la lutte contre le blanchiment, les multiples

certifications, les reporting et audits divers sont des contraintes qui vont limiter la capacité des Fintechs à se

déployer. En revanche, avec les nouvelles offres BaaS* (Banking-as-a Service), les banques vont jouer un rôle

central en coopérant avec les Fintechs africaines et en bénéficiant de toute leur vitalité. La banque apporte la

solidité, la conformité, la rigueur, le respect des lois, les Fintech apportent l’innovation, l’agilité et la proximité

avec les besoins du client. Chacun jouant son rôle, les banques vont générer un nouvel espace dans lequel elles

pourront se déployer et avoir elle-même leur propre Néo-banque.

La crise sanitaire est particulièrement propice au développement de ces nouveaux types de services financiers.

La population a bien compris l’intérêt qu’elle pouvait en tirer. A titre d’exemple, Coris Bank au Burkina Faso a

lancé Coris Money il y a deux ans et demi, elle a aujourd’hui plus de 600 000 clients qui utilisent un réseau de

plus de 6100 agents et a enregistré entre 2019 et 2020 une croissance du nombre de transactions de 350%. En

Mauritanie la BMCI a réussi à lancer en quatre mois et en pleine pandémie une nouvelle offre 100% digitale

appelée Masrvi, utilisant les dernières générations d’architectures logicielles et basée sur le mobile. L’objectif

est de capter ces nouveaux usages. La BMCI anticipe une très forte croissance du nombre de comptes. La

Société Générale propose déjà dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest et à Madagascar son service financier Digital

YUP ! La banque construit des partenariats avec une dizaine de fintechs locales en leur faisant bénéficier de ses

infrastructures bancaires. L’idée est d’offrir des services dédiés à certains segments de clientèle proposés par

les Fintechs. YUP ! totalise aujourd’hui plus de 2 millions de clients. Les services financiers digitaux ont aussi

permis à la Trust Merchant Bank basée en RD Congo de devenir le plus grand réseau bancaire du pays avec son

service Pepele Mobile qui offre plus de 2000 points d’accès via ses agents, en plus des 115 agences historiques.

En RDC aussi la technologie digitale a transformé les relations entre la banque et ses clients.

Les banques vont donc servir de fondation aux nouveaux systèmes financiers digitaux, mais pour ce faire, elles

doivent utiliser de nouveaux outils, de nouvelles architectures informatiques qui leur permettront de devenir

le centre de ces nouveaux écosystèmes.



Face à la situation sanitaire et grâce à l’évolution des technologies, les banques doivent rapidement s’adapter

et prendre le leadership digital sur la finance en Afrique. Si elles ne prennent pas ce rôle, d’autres vont le

prendre à leur place. On sera alors dans une situation paradoxale où les services financiers seront proposés

aux populations par des acteurs dont l’objectif n’est pas de financer l’économie. Ce rendez-vous manqué

serait catastrophique pour tous.



*BaaS: Banking-as-a Service. Nouvelle offre bancaire qui permet à des fintechs de proposer des services

financiers innovants en s’appuyant sur une banque établie.



*TagPay est une fintech internationale qui fournit un “Core Banking System” (CBS) de nouvelle génération

ouverte, flexible et évolutif. Cette solution permet aux institutions financières (banques de détail, banques

digitales, établissements de paiement et de monnaie électronique, …) de mieux répondre aux attentes de leurs

clients avec de nouvelles offres financières digitales.

