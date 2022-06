Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, a été nommé « Meilleure banque de financement du commerce en Afrique de l’Ouest » lors de la prestigieuse remise des prix Leaders in Trade de Global Trade Review. Ce prix est une reconnaissance des solutions d’Ecobank pour le financement de la chaîne d’approvisionnement nationale et régionale dans les principaux corridors commerciaux, ainsi que des rôles d’arrangeur de la banque et de sa participation au financement des campagnes de matières premières en Afrique de l’Ouest, notamment pour le coton, le cacao, le soja et les noix de cajou.

