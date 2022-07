Publish What You Fund (« Publiez ce que vous financez »), l’organisation mondiale pour la transparence de l’aide et du développement, a désigné la Banque africaine de développement comme l’organisation la plus transparente au monde.

Avec le score maximal de 98,5, le portefeuille souverain de la Banque se classe aujourd’hui au premier rang des 50 institutions mondiales de développement recensées dans l’Indice 2022 de transparence de l’aide que Publish What You Fund a publié.

« Je suis ravi de cette reconnaissance exceptionnelle de Publish What You Fund. Elle témoigne des efforts inlassables des plus de 2 000 employés de notre organisation qui travaillent sans relâche pour accélérer les progrès de l’Afrique, s’est réjoui le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Sans jamais dévier de leur cap, ils offrent des prestations de grande qualité, soumises aux exigences les plus strictes. Je suis incroyablement fier d’eux. Je félicite Publish What You Fund pour son importante mission, qui combine une recherche solide et une expertise technique avec un plaidoyer et un engagement ciblés pour rendre l’aide et les efforts de développement plus transparents et efficaces. »

