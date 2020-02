La capitale malienne a accueilli les 18 et 19 février le Bamako Digital Days. Un rdv qui ambitionne de révolutionner le secteur du numérique au Mali. Une initiative majeure dans le contexte actuel.

Par Bilkiss Mentari

Le Centre International des Conférences de Bamako (CICB) accueillait, les 18 et 19 février, la première édition du Bamako Digital Days. Un nouveau rendez-vous des professionnels de l’économie numérique, d’Afrique et d’ailleurs qui ambitionnent de révolutionner le secteur du numérique au Mali, dans un cadre d’échanges et de partage. Et par la même occasionen faire un levier de croissance et de création d’emploisdans un pays fragilisé par un contexte régional complexe.

« A travers ce forum, nous ambitionnons d’apporter des réponses concrètes à des problématiques socioculturelles par des professionnels du numérique »

« Ce forum s’inscrit, parfaitement dans le projet Mali Numérique 2020 dont le but est de promouvoir les infrastructures de communication, de garantir la sécurité et la fiabilité du réseau national, de développer l’accès universel aux NTIC mais aussi, propulser l’activité numérique du pays par la transformation digitale de la société malienne, indique les organisateurs. Dans cette optique, le Ministère de l’Economie Numérique et de la Prospective du Mali organise, avec l’agence YELENAH et en collaboration avec l’agence PEOPLE INPUT, la première édition du Bamako Digital Days sous le thème Booster sa productivité par le digital. L’objectif est de lancer un appel à tous les acteurs qui contribuent à l’économie du pays afin de les accompagner dans le processus de transformation digitale de leur structure. Ce projet fera certainement du secteur numérique malien un levier important de croissance économique et de créations d’emplois et participera ainsi à son essor en favorisant des synergies entre professionnels du secteur, acteurs du digital, entreprises privées et structures de l’État. » Et d’ajouter : « A travers ce forum, nous ambitionnons d’apporter des réponses concrètes à des problématiques socioculturelles par des professionnels du numérique issus de plus de 20 pays. »

Ainsi, étaient conviés à la rencontre des acteurs publics et privés, maliens, africains, internationaux … et des start-ups. Venues présenter leurs solutions made in Mali. « Bamako Digital Days est une belle initiative, car c’est un espace d’expression et de visibilité du savoir-faire malien dans le domaine du digital, souligne la Ministrede l’Économie numérique et de la Prospective, Kamissa CAMARA. Conscient que le savoir-faire n’a pas de genre, n’ayant aucun doute sur l’apport conséquent qu’elles peuvent apporter à l’essor de l’économie malienne, une place de choix sera réservée à toute initiative de la femme dans le domaine du numérique. »