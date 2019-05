AWARDS HUB AFRICA 2019 Ouverture des candidatures

Pour sa 7 ème édition, placée sous le thème « Open Innovation au service de la PME en Afrique », prévue les 12 & 13 juin 2019 au Most Events à Casablanca, HUB AFRICA 2019 annonce l’ouverture des candidatures aux AWARDS 2019.

Doit-on rappeler que ces Trophées, moulés dans une carte de l’Afrique dorée, distinguent les acteurs de l’entreprenariat en Afrique dans différentes catégories de Prix ?

Les Lauréats sélectionnés par un jury professionnel, qui seront primés lors de la cérémonie des Awards, le 12 juin 2019 à la Soirée de Gala, dans un Palace de Casablanca, bénéficieront en outre d’une insertion de leur portrait sur la revue African Business Journal (ABJ), lue dans une trentaine de pays africains et qui compte des centaines de milliers d’hommes d’affaires abonnés.



QUE RERESENTENT LES PRIX ?

1.Les Awards HUB AFRICA, Prix dédiés aux entreprises et entrepreneurs Véritablement, l’entreprise africaine est génératrice d‘emplois, comme partout à travers le monde.





2. La récompense d’un parcours

Il y a autant d’entrepreneurs que de cheminements, et certaines voix méritent d’être encouragées.

Il ne suffit pas d’une idée, il faut la matérialiser la mettre en action, ce qui signifie « la mettre en œuvre », «avoir le courage de la réaliser », sans omettre tout le périple et la persévérance.

Les AWARDS HUB AFRICA viennent justement les récompenser et magnifier ce qui les distingue et fait leur succès.

3. La saine émulation

L’AWARD HUB AFRICA trône fréquemment dans les salons des sièges des

entreprises qui l’ont remporté.

Il est devenu une référence analogique à une certification aux standards

internationaux, et ceux ou celles qui le détiennent, l’affichent fièrement parmi leurs titres et autres récompenses et distinctions.

Les candidats souhaitant participer aux AWARDS, sont invités à renseigner les dossiers de candidature en ligne sur le site officiel de Hub Africa :

https://hubafrica.co/fr/hub-africa-awards-form/ au plus tard le 30 Mai 2019 à minuit.

Les Lauréats sélectionnés par un jury professionnel, qui seront primés lors de la cérémonie des Awards, le 12 juin 2019 au Cocktail dînatoire, au Most Events de Casablanca.

HUB AFRICA s’engage depuis plusieurs années dans l’accompagnement des

meilleures STARTUPS et ENTREPRISES, afin de leur permettre de se réaliser

d’avantage et de contribuer au développement du continent