Lieu d’échange et de réflexion sur le journalisme et sa pratique, les 2è Assises internationales du journalisme de Tunis se dérouleront du 17 au 19 mars 2022. La responsabilité des journalistes dans le contexte des situations d’urgence et des bouleversements constants auxquels le monde est aujourd’hui confronté, comme le changement climatique et les pandémies, sera au cœur des débats.

Par Walid Khefifi, à Tunis

600 professionnels des médias originaires de 30 pays d’Europe, d’Afrique et du monde arabe seront rassemblés durant trois jours à la Cité de la culture, à Tunis à partir du 17 mars, pour débattre de l’évolution des pratiques journalistiques dans un contexte d’urgences multiples. Initialement programmée pour 2020, cette 2è édition des Assises internationales du journalisme de Tunis avait été reportée à cause de la pandémie du Covid-19. Le thème retenu cette année pour ces assises organisées par l’Association française Journalisme et Citoyenneté, avec le soutien de plusieurs partenaires tunisiens et internationaux, est « l’urgence du journalisme ».

Plusieurs thématiques seront au centre des échanges. Il s’agit en premier lieu de deux thèmes liés au Covid-19, en l’occurrence « le journalisme face à l’urgence sanitaire » et « quel vaccin contre les fake-news ? ». Des panélistes aborderont, lors des débats, le rôle des « historiens du temps présent » en tant que maillon indispensable pour favoriser le débat public avec les scientifiques, dans le but de diffuser une information moins anxiogène, de barrer la route à l’intox et de ne pas contribuer à alimenter les théories du complot.

Une place importante sera aussi accordée au thème du « journalisme face à l’urgence climatique ». La responsabilité colossale du journaliste dans la diffusion d’une information constructive sur le dérèglement climatique, avec son lot de sécheresses, d’inondations et de phénomènes angoissants, sera notamment passée en revue dans ce chapitre.

Autres thèmes phares : le journalisme face à l’urgence de l’investigation, le journalisme acteur de l’urgence démocratique, et le journalisme et l’urgence de l’égalité des genres.

Focus sur l’état du journalisme dans quatre pays

Les Assises feront également la part belle à l’éducation aux médias et à l’information (EMI), comme outil de lutte contre les inégalités et de prévention contre la désinformation.

Une soirée organisée en collaboration avec Reporters sans frontières (RSF) sera consacrée à un débat sur les défis auxquels font face les journalistes et les médias au Maghreb. Des focus sur l’état du journalisme en Tunisie, au Niger, au Yémen et au Maroc seront aussi au centre des échanges et des partages d’expériences.

Les ateliers porteront par ailleurs sur les thèmes suivants : se former au podcast, les journalistes face au cyberharcèlement, déconstruire une infox, les start-ups qui veulent changer le journalisme en Tunisie, état des lieux et perspectives du journalisme environnemental dans le Sud de la Méditerranée, journalisme d’investigation : comment gérer le stress, les pressions et les risques…

D’autres ateliers aborderont les questions de l’accès à Internet dans les contextes les plus fragiles, de l’échange des bonnes pratiques autour des radios associatives, de la sécurité des femmes journalistes dans les contextes de crise, de l’usage du journalisme constructif pour établir son modèle économique et des radios associatives.

Organisée en novembre 2018, la première édition des Assises internationales du journalisme de Tunis a été placée sous le thème « Un journalisme utile aux citoyens ». Près de 500 journalistes issus de 30 pays y avaient pris part.

Les Assises Internationales du Journalisme se tiennent chaque année à Tours (France), pour la rive Nord de la Méditerranée, et depuis 2018, à Tunis tous les deux ans, pour la rive Sud.

Le programme en détail de 2è Assises internationales du journalisme qui se dérouleront à la Cité de la Culture à Tunis : https://www.journalisme.com/

