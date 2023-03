Cet événement, l’un des rendez-vous incontournables de la semaine du dessin à Paris, va se dérouler au Domus Maubourg cette année dans le 7ème arrondissement de la capitale française.

Du 24 au 26 mars 2023, le Domus Maubourg, un hôtel particulier situé près des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris, va abriter la 11ème édition de DDESSINPARIS, dénommée DDESSIN (23). En tant que l’un rendez-vous incontournables de la semaine du dessin à Paris, cette édition ne va pas s’éloigner des objectifs des 10 précédentes : « soutenir, promouvoir et accompagner les artistes en étant un partenaire majeur des acteurs du monde de l’art, l’événement offrira aux professionnels, collectionneurs et amateurs, un moment riche en découvertes, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale ».

« A travers le prix DDESSINPARIS, Ève de Medeiros, fondatrice et directrice artistique de l’événement, encourage la création contemporaine en valorisant le travail du lauréat ».

Un peu plus de 40 artistes, dessinateurs et éditeurs, sont attendus au cours de cet événement. Comme depuis sa création en 2013, ils vont concourir pour le prix DDESSINPARIS. Parmi eux, dans la section Galerie, l’artiste Emma Picard, lauréate du prix en 2022, présenté cette année par la galerie Dupré́ et Dupré́ de Beziers. Pour la section édition, l’on annonce l’atelier Vis-à-Vis de Marseille. Qui diffuse et édite de nombreux artistes dans le champ d’œuvres uniques mais également dans le champ de l’estampe d’art. Cet atelier valorise ce travail au sein des collections publiques présente les artistes Jennifer Hugot, Jean-Jacques Surian et Na Wang.

Le prix DDESSINPARIS entend encourager la création contemporaine et valoriser le travail du lauréat sélectionné par un jury composé de professionnels du monde de l’art et de la culture. C’est la volonté d’Ève de Medeiros, fondatrice et directrice artistique de l’événement. Cette année, les organisateurs annoncent, conjointement à l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal, la remise du Prix DDESSINPARIS/Institut français de Saint-Louis du Sénégal/Villa Ndar. Ce sera le samedi 25 mars 2023 à 19 heures en présence du président et des membres du jury.

« DDESSINPARIS permet aux professionnels du monde de l’art, collectionneurs et amateurs, de découvrir les travaux de jeunes artistes émergents ou plus établis »

Pour rappel, DDESSINPARIS est une initiative d’Ève de Medeiros. Dès sa création en 2013, elle a souhaité que cet événement soit le révélateur d’un patrimoine vivant. Depuis lors, de nombreux projets ont vu le jour. Tous sont tournés vers l’atteinte des objectifs majeurs de l’événement. Il s’agit de faire connaître le dessin sous toutes ses formes comme un medium à part entière sur le marché de l’art, faire connaître de nouveaux territoires géographiques comme viviers de création et de diffusion, enfin les mettre en relation et les faire dialoguer.

Ève de Medeiros a toujours eu à cœur d’offrir une forte visibilité́ à de jeunes talents, aux côtés de galeries et d’artistes plus établis. Ceci a fait connaître et reconnaître une nouvelle scène artistique du dessin contemporain dont les acteurs dynamisent et irriguent avec inventivité́ un medium sans frontières.

DDESSINPARIS permet aux professionnels du monde de l’art, collectionneurs et amateurs, de découvrir les travaux de jeunes artistes émergents ou plus établis. Ces jeunes sont réunis au sein d’un espace convivial non cloisonné propice à une déambulation aisée et dont la lumière zénithale participe pleinement à la valorisation de leurs œuvres.

Cinq artistes africains/afr odescendants à découvrir sur DDESSINParis 2023

Chidy Wayne (galerie Le Réservoir) est un illustrateur et artiste hispano-guinéen basé à Barcelone.

Il travaille sur différents supports, notamment la peinture, le design, l’animation et la musique. Son expression est souvent caractérisée par son utilisation poétique et précise de la plume, de l’encre et de l’aquarelle, qui, plus que tout autre médium, se distinguent par un sens de l’ancrage et de l’intemporalité.

Barbara Asei Dantoni (galerie Cécile Dufay) est une artiste franco-italo-camerounaise qui réside entre la France et le Cameroun.



Par le biais d’un travail de peinture sur toiles, d’œuvres en relief aux techniques mixtes et de poèmes, l’artiste interroge ses paysages intérieurs constitués de symboles liés à ses ancêtres et à sa féminité. Seront présentés lors de la 11ème édition, les masques (œuvres sur papier) que l’artiste a réalisés lors de sa résidence à la Bandjoun Station, créée par l’artiste Bathélémy Toguo.Enfant Précoce (Galerie ODBR), pseudonyme de Françis Essoua, est un artiste peintre camerounais.



Son travail est une invitation à décrypter des signes, des rébus, des symboles ; invitation à jouer sur des variations culturelles. Au bout, à l’évidence, l’émotion. Vous pourrez découvrir son travail de dessin sur ardoise.

Manon Pellan (galerie Olivier Waltman) est une dessinatrice française dont le père est originaire de la Caraibe (Martinique).



Le crayon graphite est au centre de sa pratique. Touchant à la fragilité, l’absence, l’intimité, la peur, le vide, ou encore la répulsion, ses dessins témoignent simplement de notre passage, et de notre mort.

Miguel Marajo est un artiste français d’origine de la Caraibe (Martinique) qui pratique principalement le dessin, la peinture et les installations.



Il porte son regard sur l’aliénante uniformité des critères esthétiques de la société occidentale et se joue des traits pour éveiller une authenticité non assujettie aux canons de beauté. Son œuvre explore avec humour caustique, poésie et lucidité la foisonnante richesse des rapports culturels.

Il est le solo show du salon DDESSINPARIS 2023.

Pour en savoir plus : https://ddessinparis.com/

