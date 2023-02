L’ONG Heritage Management Organisation (HERITΛGE) (www.HeritageManagement.org) lance un nouvel appel à notes conceptuelles pour de petites subventions (5 000 $ à 50 000 $) pour les organisations, les groupes et les individus travaillant avec le patrimoine en Afrique.

Les subventions font partie du projet de Gestion du Patrimoine – Afrique (HerMaP-Africa) qui est financé par le programme Humanities in Place de la Fondation Mellon. Elles financent des projets axés sur la protection et/ou la promotion du patrimoine local pour le développement socio-économique du continent. “Nous cherchons à exploiter le potentiel du patrimoine en Afrique, afin de faire une différence pour le développement des communautés locales”, a déclaré le directeur de HERITΛGE, le Dr Evangelos Kyriakidis. « Le patrimoine a la capacité d’autonomiser et nous sommes prêts à nous associer à des organisations locales à travers le continent à cette fin. » Les candidats devront démontrer que leur projet répond à un ou plusieurs des trois critères suivants :

1) Durabilité – Nous nous concentrons sur des projets qui auront un impact durable, bien au-delà de la durée du projet, par exemple la protection des sites patrimoniaux contre la désertification en créant des ceintures vertes, en préservant / stabilisant/restaurant et en réutilisant de manière adaptative un bâtiment historique pour les besoins de la communauté, des recherches sur le paysage du patrimoine public , l’installation de panneaux solaires sur les sites patrimoniaux pour générer des revenus ou diminuer les dépenses à long terme , la construction d’infrastructures touristiques respectueuses de l’environnement, des interventions directes qui renforcent les institutions sociales, comme les méthodes traditionnelles de médiation, etc.

2) Développement des capacités et création de réseaux – Nous encourageons les projets qui renforcent les compétences locales et établissent des liens plus étroits avec des organisations homologues du réseau HERITΛGE. Les exemples incluent la formation sur le tas en conservation préventive (par exemple, le défrichage des sites), les échanges d’expérience et d’expertise avec d’autres ONG locales sur des problèmes communs tels que la désertification ou l’érosion des sites, la formation coopérative sur la conception d’expositions de musées, etc.3) Impact concret et communautaire – Nous encourageons les projets à fort rendement mesurable en termes de protection du patrimoine et de bénéfices pour les populations locales. Chaque projet doit fournir des indicateurs clairs de l’impact prévu. Ces indicateurs dépendent du type de travail effectué, mais certains exemples incluent une fréquentation accrue d’un site ou d’un programme patrimonial, des avantages financiers pour la communauté locale en termes d’opportunités d’emploi accrues ou d’entreprises locales créées; revenus du tourisme; économies d’argent grâce à l’installation de panneaux solaires; la taille de la zone protégée de la désertification, etc.

À propos d’HerMaP-Afrique :

Rendu possible grâce à une subvention de 5 millions de dollars du programme Humanities in Place de la Fondation Mellon, ce projet vise à renforcer les programmes africains de HERITΛGE, à financer des initiatives qui lient le patrimoine à l’impact socio-économique, à développer la capacité des organisations locales et à les aider à préserver le patrimoine africain.

À propos de la Fondation Andrew W. Mellon :

La Fondation Andrew W. Mellon est le plus grand supporteur des arts et des sciences humaines aux États-Unis. Depuis 1969, la Fondation est guidée par sa conviction fondamentale que les sciences humaines et les arts sont essentiels à la compréhension humaine. La Fondation croit que les arts et les sciences humaines sont le lieu où nous exprimons notre humanité et que chacun mérite la beauté, la transcendance et la liberté qui s’y trouvent. Grâce à ses subventions, la fondation cherche à construire des communautés justes enrichies de sens et renforcées par la pensée critique, où les idées et l’imagination peuvent prospérer. En savoir plus sur www.Mellon.org.

À propos de HERITΛGE :

L’ONG Heritage Management Organization (HERITΛGE) a été créée en 2008 pour permettre aux principaux gestionnaires du patrimoine de transformer indépendamment les actifs patrimoniaux en sources dynamiques d’apprentissage, de communauté, d’identité et de développement économique grâce à une formation ciblée. Nous formons des professionnels à la gestion des sites patrimoniaux, indépendamment des spécificités des projets. HERITΛGE a formé des centaines d’individus et d’organisations dans plus de 90 pays et est en passe d’avoir un impact sur un quart des points chauds du patrimoine mondial d’ici 2025.

Pour en savoir plus : www.HeritageManagement.org.

