Le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) lance le recrutement d’une sixième promotion d’entrepreneurs africains. Les dirigeants d’entreprises impactantes en croissance sur le continent ont jusqu’au 26 juin pour déposer leur dossier, et tenter de participer au SIBC 2022 !

Devenu un rendez-vous incontournable des entrepreneurs à impact africains, le Social & Inclusive Business Camp accompagnera bientôt une nouvelle promotion de porteurs de projets dans leur changement d’échelle. Depuis 2017, près de 240 entrepreneurs ont bénéficié d’un appui pour préparer leur croissance à travers un programme alliant pédagogie innovante et mise en réseaux avec d’autres entrepreneurs, des mentors, et des financeurs potentiels.

UN PROGRAMME POUR BOOSTER LA CROISSANCE D’ENTREPRISES AFRICAINES IMPACTANTES

Le SIBC est un programme porté par le Campus de l’AFD et mis en œuvre par un consortium de partenaires internationaux : I&P Conseil, African Management Institute (AMI), ScaleChanger et StartupBRICS.

Il a été conçu pour les promoteurs d’entreprises africaines ambitieuses, en passe de changer d’échelle, et porteuses d’innovations sociales et/ou inclusives en réponse à des besoins sociaux non-résolus. L’impact de ces entreprises peut résider tant dans le produit ou service qu’elles proposent, que dans l’inclusivité de leur organisation et leur chaine de valeur (fournisseurs, production, distribution…) notamment au bénéfice de populations vulnérables (femmes, personnes en situation de handicap, populations réfugiées…).

Le SIBC propose à ses lauréats un programme complet pour renforcer leurs compétences autour de quatre thématiques clés : le développement de son leadership et la construction de son équipe ; le passage à l’échelle ; la préparation à l’investissement et la mesure d’impact.

Ces thématiques sont abordées sous différents formats, dont 3 mois de coaching et de formations à distance avec un suivi individuel par un mentor alumni du programme, et 1 semaine de bootcamp intensif à Marseille, France, en partenariat avec le Sommet EMERGING Valley (événement dédié aux innovations émergentes entre l’Europe et l’Afrique) pour approfondir les thématiques abordées et échanger avec des experts de haut niveau et des investisseurs.

« Le SIBC m’a apporté une formation, un coaching en matière de gestion d’entreprises, et un réseau illimité de personnes (…) avec qui je pourrai tisser des relations et des partenariats » Founfonsi Mathe Allah, Fondatrice et gérante d’African Food Nutrition (Burkina Faso)

AU CŒUR DU SIBC : LA CONNEXION DES ENTREPRENEURS A UN LARGE RESEAU D’ACTEURS

Outre le renforcement des capacités des entrepreneurs sur les sujets clés du changement d’échelle, le SIBC fédère autour de ses lauréats un large réseau d’acteurs.

Une communauté d’alumni riche de près de 240 entrepreneurs sociaux et inclusifs

Depuis 2017, ce sont près de 240 femmes et hommes entrepreneur.e.s qui ont participé au programme. Cette communauté dynamique d’alumni s’engage chaque année aux côtés des nouvelles promotions d’entrepreneurs du SIBC à travers un programme de mentorat personnalisé et lors de sessions collectives. Le programme permet ainsi aux entrepreneurs de mieux se connecter entre eux, de partager leurs expériences et de développer des axes de collaboration (partenariats, accès à de nouveaux marchés, contacts…).

« Le SIBC m’a apporté des rencontres avec des entrepreneurs du continent dans des secteurs d’activités et pays différents, mais pourtant avec des problématiques similaires à celles que j’ai rencontrées » Enki Barache, CEO de Tigoun (Madagascar)

Un réseau de plus de 80 financeurs et experts, mobilisés tout au long du programme aux côtés des lauréats

Le SIBC fédère chaque année un grand nombre d’experts sur le continent tout au long du programme : investisseurs, spécialistes des ressources humaines, coaches en management ou encore de nombreux dirigeants d’entreprises en croissance. Au cours du Bootcamp et du sommet EMERGING VALLEY, les lauréats du SIBC ont également accès à un panel d’investisseurs et de partenaires financiers, leur permettant de nouer un premier contact, pouvant se concrétiser en un partenariat. Lors des dernières éditions, ce sont ainsi près de 40 financeurs qui ont répondu présents pour rencontrer la cohorte SIBC lors de « speed meetings ».

Pour candidater à l’édition 2022, rendez-vous sur la plateforme dédiée.

Les candidatures sont ouvertes du 09 mai au 26 juin 2022.

Pour plus d’informations sur le programme : https://www.socialbusinesscamp.com/