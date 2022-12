Antony J. Blinken, Secrétaire d’État américain a invité les hommes d’affaires, américains et africains, à relever ensemble les défis communs dans le cadre d’une approche « collaborative ».

Par Antony J. Blinken*

Bonjour à tous. C’est merveilleux de voir cette salle si pleine, si pleine d’amis, de collègues (…) Aujourd’hui, nous avons avec nous une communauté incroyablement dynamique.

Aux chefs d’État qui nous rejoignent aujourd’hui, merci d’être avec nous pour ce sommet. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir passer ce moment avec vous en personne, face à face.

À tous les PDG, aux chefs d’entreprise qui sont ici aujourd’hui, merci pour le travail que vous faites pour renforcer les liens commerciaux et d’investissement entre les pays africains et les États-Unis, pour faciliter l’échange d’idées, de biens et de services entre nos peuples.

« Les liens que nous avons déjà sont solides… »

Vous le savez tous : Les liens que nous avons déjà sont solides. L’année dernière, le commerce bilatéral de biens et de services entre les nations africaines et les États-Unis a totalisé plus de 80 milliards de dollars, soutenant des centaines de milliers d’emplois dans nos pays.

Nos liens en matière de commerce et d’investissement ont également permis de progresser sur nos priorités communes, sur les défis mondiaux, de l’insécurité alimentaire à la santé mondiale.

Voici quelques exemples, bien connus de nombre d’entre vous. Le travail effectué dans le nord du Nigeria par une petite entreprise américaine du nom de John Deere, qui produit un peu d’équipement agricole. Mais en plus de l’équipement, ces dernières années, John Deere a fourni une formation agricole et une éducation des jeunes aux petits exploitants agricoles afin qu’ils soient en mesure d’appliquer de nouvelles techniques agricoles plus efficaces. Et nous voyons les fruits de ce type de partenariat : dans certaines régions, les rendements agricoles ont augmenté de 20 %.

Pfizer, une autre grande société américaine, qui, aux côtés de la société de biotechnologie allemande BioNTech, a accepté de fabriquer son vaccin COVID-19 par l’intermédiaire de l’Institut Biovac, une société biopharmaceutique sud-africaine. Biovac aura bientôt la capacité de produire plus de 100 millions de vaccins COVID-19 par an dans son usine du Cap.

Et cela nous amène à un point qui est d’une importance vitale pour nous, qui est de nous assurer qu’une partie de ce que nous faisons est d’investir dans la capacité locale, la capacité de production durable, afin que les entreprises et les pays africains puissent produire ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour le monde.

« …Mais nous savons tous – vous savez tous – qu’il y a tellement plus que nous pouvons et que nous devons faire »

Mais nous savons tous – vous savez tous – qu’il y a tellement plus que nous pouvons et que nous devons faire.

En tant que chefs d’entreprise, nous sommes conscients de la difficulté des défis auxquels vous êtes confrontés. À bien des égards, il s’agit de l’un des grands points d’inflexion de notre époque. Qu’il s’agisse de l’incroyable volatilité que vous connaissez tous, de l’évolution du coût des matières premières, des problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par le COVID, de l’intégration de nouvelles technologies qui évoluent à un rythme toujours plus rapide, nous savons que cela complique profondément la vie.

Et bien sûr, il y a des défis qui sont, dans une certaine mesure, uniques à la région : les structures fiscales différentes entre les nations africaines, l’équilibre nécessaire pour créer des biens et des services qui sont adaptés aux consommateurs de chaque pays et à leurs demandes, les changements nécessaires pour engager une main-d’œuvre jeune.

Mais ces défis recèlent également d’immenses possibilités. Prenez la jeune main-d’œuvre, par exemple, qui exige des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et qui cherche constamment des moyens de se perfectionner. Si nous leur donnons la possibilité de le faire, nous avons une chance de construire l’une des mains-d’œuvre les plus talentueuses, l’une des bases de consommateurs les plus dévouées du monde.

« Nous avons écouté, et nous avons entendu des idées fortes et claires pour mieux utiliser l’AGOA »

Nous essayons également d’écouter – écouter nos partenaires, écouter leurs besoins. En fin de compte, ce que nous faisons doit être motivé par cela, et non par quelque chose inventé à l’autre bout du monde.

Par exemple, nous avons écouté, et nous avons entendu des idées fortes et claires pour mieux utiliser l’AGOA. Et nous sommes impatients de travailler avec vous pour nous assurer que nous maximisons son plein potentiel à l’avenir.

Mais le tableau d’ensemble est le suivant : ensemble, en tant que première économie du monde et l’une des régions économiques à la croissance la plus rapide, les États-Unis et les nations africaines ont le potentiel pour construire l’un des partenariats économiques les plus réussis du 21e siècle.

Si nous parvenons à augmenter notre part des importations et des exportations de seulement 1 %, nous générerons 34 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l’Afrique, 25 milliards de dollars de revenus pour les États-Unis – et nous créerons ainsi plus de 250 000 emplois bien rémunérés.

Plus tôt cette année, j’étais en Afrique du Sud. J’ai eu l’occasion de présenter la nouvelle stratégie de l’administration pour l’Afrique subsaharienne. Et au fond, c’est une stratégie qui se concentre sur un mot, et c’est le « partenariat ». Notre approche est ancrée dans la reconnaissance du fait que pour relever de manière significative nos défis communs, nous avons besoin du leadership, nous avons besoin de l’innovation des nations et des institutions africaines travaillant côte à côte, en tant que partenaires égaux, avec les institutions américaines, avec notre gouvernement, avec notre secteur privé. Et nous nous engageons à adopter cette approche collaborative dans notre travail avec les entreprises africaines, également.

Permettez-moi de suggérer très rapidement – afin de vous permettre de profiter de votre déjeuner – quelques façons dont nous travaillons pour approfondir notre partenariat dans six domaines clés.

Tout d’abord, le département d’État et nos collègues, le département du commerce, d’autres agences – nous allons organiser davantage de voyages de diplomatie commerciale, au cours desquels des dirigeants de l’ensemble du gouvernement américain et de notre secteur privé peuvent travailler ensemble pour mieux identifier les partenaires africains et trouver ensemble des opportunités commerciales.

Deuxièmement, nous allons intensifier nos efforts de diplomatie économique. Nous travaillons avec le Business Council for International Understanding pour améliorer les capacités de nos ambassades à identifier des partenaires locaux appropriés et à évaluer les conditions d’investissement sur le terrain.

Pour nous, le fait d’avoir cette présence diplomatique dans le monde entier et dans pratiquement toutes les régions d’Afrique est également un atout essentiel et unique pour trouver des moyens de renforcer les relations commerciales et d’investissement entre nos pays, pour aider à identifier les opportunités pour les entreprises américaines et, par conséquent, les opportunités pour l’Afrique.

Troisièmement, nous développerons notre travail à tous les stades de la chaîne d’investissement, qu’il s’agisse d’encourager les opportunités d’investissement, de promouvoir des transactions viables ou d’aider à conclure ces transactions.

« Nous allons investir davantage dans les jeunes innovateurs africains »

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III co-organise le Forum sur la gouvernance de la paix et de la sécurité du Sommet des dirigeants américains et africains avec le secrétaire d’État Antony J. Blinken au Walter E. Washington Convention Center à Washington, D.C.@Defense department-DR

Un exemple : Nous allons investir davantage dans les jeunes innovateurs africains. Comme le vice-président Harris l’a annoncé hier, nous relançons le programme pour l’entreprenariat des femmes africaines, qui distribuera des subventions pour aider les femmes entrepreneurs africaines à développer leurs entreprises. Nous savons par expérience que cela peut être une source très puissante de croissance, une source très puissante d’opportunités.

Nous finançons également un nouveau conseiller en investissement auprès du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, dont la principale responsabilité est de mettre en relation les entreprises américaines avec les opportunités commerciales dans les pays africains.

Quatrièmement, nous poursuivrons notre travail avec nos partenaires africains pour renforcer les éléments constitutifs d’un environnement commercial solide. Nous entendons, nous savons de nos propres entreprises, ce qu’elles recherchent le plus, ce dont elles ont le plus besoin pour aller de l’avant avec leurs investissements : des régimes fiscaux clairs et cohérents, la protection des droits de propriété intellectuelle, des processus douaniers efficaces. Nous savons que la prévisibilité, la transparence – ce sont les choses qui permettent d’attirer plus facilement les capitaux. C’est bon pour les entreprises africaines ; c’est bon pour les travailleurs africains.

Cinquièmement, alors que les investisseurs cherchent des moyens de gérer les risques tout en s’implantant sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles industries, nous les aiderons à s’inspirer des meilleures pratiques des investisseurs et des entreprises américaines qui l’ont déjà fait avec succès – y compris nombre d’entre vous qui êtes présents dans cette salle aujourd’hui.

Enfin, nous aiderons à canaliser davantage d’investissements du secteur privé américain vers les vastes secteurs de croissance des nations africaines, notamment dans les énergies propres, les soins de santé et les secteurs numériques.

Nous le faisons par le biais de programmes tels que Power Africa, qui a déjà connecté plus de 165 millions de personnes en Afrique sub-saharienne à une électricité plus propre et plus fiable.

Nous le faisons également par le biais de nouvelles initiatives, notamment le Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondial, dans le cadre duquel nous faisons équipe avec nos partenaires du G7 ainsi qu’avec les gouvernements hôtes africains pour stimuler l’investissement dans des domaines qui seront à la tête de l’économie du XXIe siècle : de l’économie numérique à la santé et à la sécurité énergétique, en passant par les infrastructures de transport.

Je suis fier de lancer aujourd’hui une autre nouvelle initiative : le programme d’assistance technique pour des infrastructures bancables, destiné à stimuler les investissements du secteur privé dans les secteurs de croissance de l’Afrique.

Ce programme permettra au secteur privé américain de fournir plus facilement une assistance technique aux gouvernements africains partenaires afin que les responsables africains puissent mieux identifier les projets d’infrastructure commercialement viables. Il créera un processus permettant aux deux parties de poursuivre ces projets ensemble.

Les idées ne manquent donc pas, les initiatives ne manquent pas, l’enthousiasme ne manque pas quant à la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour approfondir le commerce et l’investissement. Et nous faisons ces investissements en pensant, certes, au présent, mais aussi à l’avenir – pas seulement à la prochaine année fiscale, pas même aux quelques années à venir, mais aussi à la prochaine décennie et à plus long terme.

Au cœur de ces programmes, de ces initiatives dont j’ai parlé aujourd’hui, il y a un objectif très simple et fondamental : travailler plus étroitement ensemble afin de pouvoir répondre aux besoins de nos gens sur les questions qui comptent le plus pour eux dans leur vie quotidienne. En fin de compte, c’est également très important pour les gouvernements, car le défi fondamental auquel nous sommes tous confrontés est le suivant : pouvons-nous répondre efficacement aux besoins et aux aspirations de nos citoyens ?

Il est clair que les liens que nous établissons, le travail que nous accomplissons, le leadership dont vous faites preuve en reliant les États-Unis et les nations africaines par le biais des affaires, du commerce, des investissements, constituent l’un des moyens les plus importants d’y parvenir.

Créer des emplois bien rémunérés, réduire les inégalités dans nos sociétés, faire face à la crise climatique, renforcer notre sécurité sanitaire. Dans ces domaines et dans bien d’autres, le secteur privé est le moteur de l’avenir, des opportunités et de la nécessité pour les gouvernements de relever les défis auxquels nos populations sont confrontées.

« Je suis convaincu que cela profitera au peuple africain, au peuple américain et, en fin de compte, aux peuples du monde entier »

Nous adoptons donc une approche intentionnelle de la diplomatie commerciale, et nous le faisons dans un esprit de partenariat. Je suis convaincu que cela profitera au peuple africain, au peuple américain et, en fin de compte, aux peuples du monde entier.

Merci beaucoup pour l’engagement dont vous faites preuve, pour le travail que vous accomplissez chaque jour. C’est merveilleux de pouvoir se rencontrer cette semaine à Washington. Je pense que c’est un moyen de dynamiser davantage tous ces efforts, mais en fin de compte, c’est ce qui se passe chaque jour au-delà d’ici qui fera la différence. Et j’espère que chacun d’entre vous quittera le sommet après l’avoir terminé, encore plus motivé pour construire ces partenariats, ces relations, pour construire cet avenir ensemble.

Je vous remercie infiniment.

*Antony J. Blinken, Secrétaire d’État, au déjeuner du Forum des affaires États-Unis-Afrique, 14/12/2022, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe