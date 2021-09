Parmi les pionniers du secteur, le studio d’animation CGS3D, créé en 2000, s’est fait notamment remarquer en réalisant la première série télévisée d’animation tunisienne, Tunis 2050. Un succès qui a permis à la structure d’être repérée par des clients internationaux. Et non des moindres puisque CGS3D a été retenue pour réaliser la saison 2 de Zou, une série animée produite pour le compte de Cybergroup Studios International, l’un des plus grands producteurs de dessins animés européens, diffusé sur Disney Channel.

« Nous sommes fiers d’être le premier studio dans le monde arabe et en Afrique du Nord à réaliser une série télévisée animée en 3D », se félicite Riadh Ghariani, le directeur général de CGS, qui note que cet « exploit » devrait lui permettre de consolider la position de la société de leader arabe et africain dans l’univers audiovisuel 3D.

Tunis2050-CGS3D-DR

De fait, l’entreprise se donne les moyens d’atteindre cette ambition avec une équipe composée de plus de 50 animateurs, maîtrisant les logiciels d’animation 3D effets spéciaux et outils de montage numérique, « qui a travaillé durant 18 mois sur une plateforme à la pointe de la technologie », précise le PDG. En attendant, CGS figure d’ores et déjà dans le classement des 10 sociétés arabes d’animation les plus créatives. La célèbre plateforme Wamda (www.wamda.com), qui soutient les entrepreneurs de la région MENA, a notamment élu la série “Tunis 2050” parmi les séries les plus créatives du monde arabe.



“En tant que studio d’animation qui vise l’international, on a travaillé dur pour gagner en crédibilité technique et reconnaissance à l’échelle mondiale”, rappelle Riadh Ghariani qui se réjouit par ailleurs que “la partie la plus difficile de ses objectifs soit déjà réalisée”. Une satisfaction qui n’empêche cependant pas le chef d’entreprise de poser un constat lucidité. “En se référant au modèle européen, les gouvernements soutiennent les studios comme le nôtre en créant des fonds de financement, comme le CNC par exemple. Ces organismes existent aussi chez les asiatiques, avec qui la concurrence est rude. Or, la Tunisie ne pourra devenir un pôle important dans le domaine de la production des dessins animés en 3D, qu’avec l’ajout d’un ingrédient devient plus au moins décisif, qui n’est autre que l’appui de l’État ! », plaide le jeune PDG.

