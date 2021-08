Un livre blanc de la Banque africaine de développement de juin 2021, Entrepreneuriat et libre-échange : les catalyseurs de l’Afrique pour une nouvelle ère de prospérité économique, affirme que l’entrepreneuriat doit être au cœur des efforts visant à transformer les perspectives économiques de l’Afrique.

Par La Banque Africaine de Développement

Le document postule que la crise de Covid-19 a déclenché des changements qui ouvrent des perspectives d’amélioration de la résilience et de la croissance économique. Alors que les économies africaines commencent à se remettre de la crise, le continent se trouve à un point d’inflexion. Le rapport note également qu’un certain nombre de tendances qui pourraient entraîner une croissance économique plus inclusive commencent à s’installer, notamment la numérisation et l’émergence d’opportunités commerciales liées à l’écologisation des économies.

Les bonnes interventions pourraient ouvrir la porte aux jeunes entrepreneurs dynamiques du continent et aider à établir des liens avec les grandes entreprises qui sont les principaux moteurs des chaînes d’approvisionnement pour créer des emplois et des revenus pour aider à développer les entreprises.

Selon le Dr Khaled Sherif, vice-président de la BAD pour le développement régional, l’intégration et la prestation des services, « le livre blanc vise à recadrer le récit autour du secteur privé africain et, à l’avenir, à guider les initiatives de promotion de l’entrepreneuriat sur le continent pour capitaliser sur de nouvelles opportunités. »

La publication du document fait suite au lancement en mai 2021 de l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique, dans laquelle la Banque africaine de développement jouera un rôle important. L’Alliance mobilisera des ressources financières et techniques auprès de partenaires pour développer le secteur privé africain, en mettant l’accent sur les micro, petites et moyennes entreprises.

L’Alliance s’aligne également sur le concept de la Banque de coordonner un soutien financier et non financier plus efficace aux jeunes entrepreneurs par le biais des banques d’investissement africaines pour l’entrepreneuriat des jeunes. Le document soutient que l’intelligence, la créativité, les connaissances et les compétences technologiques des jeunes entrepreneurs seront essentielles pour exploiter pour la première fois la quatrième révolution industrielle en Afrique et pour atteindre les objectifs de développement du continent pour un avenir durable et plus égalitaire.

Du côté de l’offre d’investissement dans l’activité entrepreneuriale à travers l’Afrique, le document note que les près de 650 pôles technologiques africains comprennent « des accélérateurs, des incubateurs, des laboratoires de soutien aux start-up liés aux universités, des parcs de fabricants et même des sites de co-working. « L’Égypte, le Nigéria, le Kenya et l’Afrique du Sud en représentent plus d’un tiers, mais la plupart des pays et régions ont des pôles technologiques sous une forme ou une autre. » Bien que cela représente un grand progrès, un écosystème et un réseau plus robustes doivent évoluer pour atteindre les économies plus petites et moins développées.

Du côté de la demande, le document indique que les entrepreneurs et les investisseurs devront peut-être revoir à la baisse leurs attentes en termes de financement et de revenus. « En ajustant les attentes, il y a de meilleures chances d’accélérer le déploiement du développement des écosystèmes et pour que davantage de start-up puissent accéder à des financements à travers des étapes qui auraient été inconcevables avant 2015. » Le changement sera transformateur, mais ne se produira pas du jour au lendemain.

L’innovation et les applications numériques à elles seules ne mèneront pas les Africains à la richesse et à la stabilité ; et les systèmes, la connectivité et l’infrastructure numériques, ainsi que l’amélioration du capital humain et de l’accès aux services, seront essentiels au succès et à la durabilité.

Les écosystèmes destinés à soutenir les entrepreneurs africains, en particulier les petites et moyennes entreprises, doivent être adaptés au contexte africain. Pour y parvenir, le document recommande que les parties prenantes travaillent avec les entrepreneurs tout au long du chemin de croissance, plutôt que selon une approche fragmentée.

Le commerce peut être un autre catalyseur pour l’entrepreneuriat, d’autant plus que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est devenue opérationnelle au début de 2021.

Les entrepreneurs feront fonctionner la ZLECAf en forgeant de nouvelles chaînes de valeur et en exploitant les opportunités de se développer via un commerce accru sur les marchés régionaux. Alors que les termes définitifs de l’accord seront négociés au cours de la prochaine décennie, le document propose des recommandations pour faire progresser le commerce intra-africain et la participation du secteur privé. Il s’agit notamment d’un soutien accéléré aux pôles d’innovation ; des partenariats avec des associations professionnelles pour soutenir les plateformes d’information facilitant le commerce ; et le traitement automatisé à guichet unique aux frontières. Ils soulignent tous l’importance de l’intégration, de la connectivité, de la diffusion de l’information et de l’échelle.

Frederik Teufel, conseiller du vice-président et chargé de mission du Livre blanc, affirme que « l’entrepreneuriat a été un moteur de croissance économique dans le monde et que l’Afrique ne devrait pas faire exception. Il existe déjà une culture très entrepreneuriale. Avec les bonnes politiques et conditions, le secteur privé peut agir comme un moteur pour une prospérité inclusive à travers le continent. »

Banque africaine de développement

Cliquez ici pour lire le livre blanc

Ce message est également disponible en : Anglais