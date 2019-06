Algérie Six mois de prison ferme pour Ali Haddad, ancien président du patronat

« Condamnation d’Ali Haddad à six mois de prison ferme » pour « obtention injustifiée de documents administratifs », ainsi qu’à « 50 000 dinars [environ 370 euros] d’amende, retrait de ses passeports et confiscation de l’argent » saisie lors de son arrestation, a annoncé la télévision nationale. Le PDG du numéro 1 privé du BTP, proche d’Abdelaziz Bouteflika, Ali Haddad avait été arrêté fin mars en possession de deux passeports et de devises non déclarées. C’est la première personnalité de l’entourage de l’ancien président condamnée depuis le départ de M. Bouteflika, à la suite de laquelle la justice a ouvert une série d’enquêtes pour des faits de corruption et placé en détention préventive plusieurs influents hommes d’affaires et anciens responsables politiques.