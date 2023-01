Elle a été signée par le PDG du Groupe algérien HTT, Mohamed Anouar Benabdelouahad, et le président du Conseil d’administration de la société qatarie « Retaj », Cheikh Nayef Bin Eid Al Thani, et confirmée le 2 janvier via l’agence de presse officielle algérienne, APS. Cette convention prévoit « la mobilisation des investissements nécessaires pour promouvoir les unités hôtelières conformément aux standards internationaux et améliorer la qualité des services dans ce domaine », et concerne 73 hôtels du groupe algérien qui exploite des stations thermales. D’autres conventions et contrats sont annoncés entre les deux pays.

