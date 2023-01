Alger-Rome : visite officielle de la première ministre italienne Giorgia Meloni à Alger Accompagnée d’une importante délégation, la visite est annoncée pour les 22 et 23 janvier. Des accords bilatéraux devraient être signés, comme lors de la dernière visite de Mario Draghi en juillet 2022. L’Algérie, premier fournisseur de gaz naturel de l’Italie, prépare la visite en vue de concrétiser un certain nombre de projets d’investissement dans différents domaines, dont l’énergie, l’agriculture et les industries des pièces de rechange. Et ce, pour consolider les relations entre l’Italie et les pays africains, «avec une posture non prédatrice, mais collaborative», a indiqué G. Meloni. La PM italienne d’extrême droite, devrait également aborder le dossier de l’immigration clandestine.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe