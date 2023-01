La 6e édition de l’Africa Investments Forum & Awards #AIFA2023 se tiendra le 7 février 2023, à Paris. Annoncé comme “ le hub business sur le marché Europe-Afrique favorisant les rencontres d’affaires” l’événement vise à rassembler les leaders et les game changers africains et européens autour d’un programme de conférences perspicaces, d’une prestigieuse cérémonie de remise des prix et de diverses opportunités de réseautage.

La 6ème édition de l’Africa Investments Forum & Awards, organisée par le groupe Leaders League – Décideurs Magazine, aura lieu le 7 février 2023 prochain dans un nouveau lieu : l’hôtel InterContinental Paris Le Grand.

“L’Afrique est une terre d’opportunités à portée de main et l’Africa Investments Forum & Awards permet notamment aux chefs d’entreprise français et européens de faciliter le déploiement de leurs investissements sur le continent africain”, promet Pierre Etienne Lorenceau, Président de Leaders League.

“La plaque tournante des affaires sur le marché Afrique-Europe”

Annoncée comme “la plaque tournante des affaires sur le marché Afrique-Europe”, la manifestation doit rassembler plus de 500 participants du secteur privé et public : PDG, directeurs généraux, directeurs d’investissement, directeurs internationaux, experts et acteurs institutionnels…Au menu, des conférences, une prestigieuse cérémonie de remise de prix et plusieurs opportunités de networking.

Créé en 2017, l’Africa Investments Forum & Awards réunit chaque année les principaux décideurs privés et publics opérant sur le continent africain : PDG, Directeurs Généraux, Directeurs d’investissement, Directeurs internationaux, experts et acteurs institutionnels pour échanger, se mettre en réseau, débattre lors de panels autour de thèmes clés tels que l’énergie, le développement des infrastructures et de l’urbanisme, les investissements et les stratégies de croissance des entreprises. Une manifestation organisée par le groupe Leaders League, une agence de notation, une société de médias et de services aux entreprises, en partenariat avec le CIAN et PROPARCO.

Pour plus d’information et pour s’inscrire à l’Africa Investments Forum & Awards : https://www.africa-ifa.com/

