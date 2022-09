Du 5 au 9 septembre, à Kigali, le Sommet AGRF 2022 doit identifier et définir comment les pays africains peuvent traduire leurs engagements en stratégies concrètes en faveur de la sécurité alimentaire pour tous les Africains.

Le Sommet AGRF 2022 a débuté le 5 septembre à Kigali, au Rwanda, avec un appel à des actions audacieuses pour accélérer les efforts visant à éliminer la faim sur le continent, en particulier en temps de crise. S’exprimant lors de l’ouverture officielle, le Premier ministre de la République du Rwanda, Dr. Edouard Ngirente a noté que le sommet est une opportunité pour le continent de construire une action et d’accélérer la transformation globale des systèmes alimentaires à travers l’Afrique, « Ce sommet a réuni le continent pour mettre en lumière la manière dont nous pouvons faire progresser la transformation des systèmes alimentaires afin de garantir qu’ils soient inclusifs, durables et résiliants pour la sécurité alimentaire de tous. Il est temps de construire des actions pour la production et l’approvisionnement des ménages en denrées alimentaires pour répondre à leurs besoins alimentaires ».

Le sommet rassemble plus de 2500 délégués, dont des présidents africains, des ministres de l’agriculture, le secteur privé, des partenaires au développement, la société civile et des experts à Kigali, au Rwanda. Organisé par le gouvernement du Rwanda et le groupe des partenaires de l’AGRF, le sommet se déroule jusqu’au 9 septembre sous le thème « Grandir. Nourrir. Récompense. Actions audacieuses pour des systèmes alimentaires résiliants ». Les discussions porteront sur la manière dont l’Afrique peut gérer avec succès les crises qui affectent actuellement la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale et garantir que les gouvernements africains peuvent mobiliser des investissements et accélérer les engagements pour assurer la sécurité alimentaire du continent.

La transformation des systèmes alimentaires est la clé de la transformation économique »

Le sommet a l’intention de s’attaquer aux goulots d’étranglement qui entravent le développement de systèmes alimentaires solides tout en mettant en évidence les approches et les initiatives qui ont fonctionné sur différents marchés.

Le président rwandais, Paul Kagame, dirigera un sommet présidentiel composé d’anciens et d’anciens chefs d’État africains pour examiner les gains réalisés dans le paysage agricole africain.

Le président du conseil d’administration de l’AGRA et président du groupe des partenaires de l’AGRF et ancien Premier ministre éthiopien, Hailemariam Dessalegn, a noté que le sommet intervient alors que le continent est aux prises avec des défis en matière d’approvisionnement alimentaire mondial et les effets de la pandémie qui ont annulé les gains dans les efforts pour éradiquer la faim. et renforcer la sécurité alimentaire.

« La transformation des systèmes alimentaires est la clé de la transformation économique. Nous devons prendre des mesures audacieuses de toute urgence, cela nécessite un leadership nouveau, plus fort, innovant et stratégique pour garantir que les systèmes alimentaires soient plus résiliants », a ajouté SE Dessalegn.

Le Sommet de cette année comprendra également des discussions sur la construction de fondations solides nécessaires pour éviter des crises telles que celles que l’on connaît actuellement avec la hausse du coût de la vie pour les Africains. Ces discussions exposeront les visions du succès ainsi que les enjeux pour les populations en cette période de crise, tout en mettant l’accent sur le type de leadership et d’action nécessaire pour aller de l’avant avec des systèmes alimentaires plus résiliants.



Les partenaires de l’AGRF et les principales parties prenantes mettront également en évidence les initiatives et les engagements visant à transformer les systèmes alimentaires et à accélérer la réalisation par l’Afrique des objectifs de 2030.

« Concevoir et mettre en œuvre des initiatives à fort impact pour soutenir les petits exploitants agricoles«



Certains des points forts du sommet AGRF 2022 de cette année comprendront la salle des affaires agroalimentaires, une plate-forme pour connecter les innovateurs avec des capitaux indispensables, le sommet présidentiel, le forum des agriculteurs et une assemblée publique des jeunes.

En marge du sommet, OCP Africa, filiale du géant marocain des phosphates, a signé un protocole d’accord avec Fertilizer Canada et l’African Plant Nutrition Institute (APNI), afin de mieux soutenir les petits exploitants agricoles africains. protocole d’accord avec Fertilizer Canada et l’African Plant Nutrition Institute (APNI), afin de mieux soutenir les petits exploitants agricoles africains. L’accord vise à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent et à « concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces pour soutenir les petits exploitants agricoles », a tweeté OCP Africa. « Transformer l’agriculture africaine et améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles nécessite une approche fondée sur le partenariat et l’inclusion », a déclaré Anouar Jamali, PDG d’OCP Africa. « Nous sommes heureux de collaborer avec Fertilizer Canada pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives à fort impact pour soutenir les petits exploitants agricoles. »

Eric Yirenkyi Danquah, lauréat du Prix de l’Alimentation Africaine 2022

En attendant, Eric Yirenkyi Danquah a été annoncé comme le lauréat du Prix de l’Alimentation Africaine 2022 lors du Sommet AGRF2022 à Kigali, au Rwanda.

Le Prix Africain de l’Alimentation est le prix annuel prééminent qui récompense des individus ou des institutions exceptionnels qui mènent l’effort pour changer la réalité de l’agriculture en Afrique.

Eric Yirenkyi Danquah a été célébré pour son expertise exceptionnelle, son leadership et ses compétences en matière de subventions qui ont conduit à la création et au développement du Centre d’amélioration des cultures de l’Afrique de l’Ouest (WACCI) en tant que centre de classe mondiale pour la formation des sélectionneurs de plantes en Afrique pour l’Afrique. Danquah est un phytogénéticien ghanéen, professeur, directeur fondateur du WACCI et ancien directeur du Centre de biotechnologie de l’Université du Ghana.

