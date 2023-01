Selon le partenariat entre Ethiopian Airlines (EA) à MailAmericas (MA), un opérateur postal privé, Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, va servir de hub pour développer l’e-commerce entre l’Afrique et le Moyen-Orient.

Les colis seront expédiés par EA à travers son vaste réseau et MA va mettre à profit son expertise en Amérique latine et en Afrique, où elle dispose de connexions dans plus de 40 pays. Le tout sur fond d’amélioration des délais de livraison et de traçabilité des colis.La Covid-19 a changé les habitudes de consommation en Afrique et développé de l’e-commerce.

