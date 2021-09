Rwanda : Kigali propose un accord international de lutte contre le plastique

Le plus grand détaillant en épicerie d’Afrique du Sud, Shoprite Holdings, a enregistré une hausse de 20,3 % de son bénéfice annuel et a déclaré qu’il espérait vendre ses actifs à Madagascar et en Ouganda au cours de cet exercice financier.

Les détaillants en épicerie ont été parmi les entreprises qui ont bénéficié du début précoce des fermetures pour cause de pandémie de COVID-19, les gens stockant les produits essentiels.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe