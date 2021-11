Longtemps à la peine, l’investissement dans les infrastructures en Afrique du Sud connaît un regain d’activité, porté par une adaptabilité nouvelle du secteur privé et la volonté du gouvernement de mettre l’accent sur le développement de ce secteur stratégique. Objectif de ce dernier : relancer la machine économique.

Par Farai Diza, à Johannesburg

En Afrique du Sud comme ailleurs, le développement des infrastructures est considéré comme la base indispensable au bon fonctionnement de l’économie. Or, au cours de la dernière décennie, l’économie déprimée de la nation arc-en-ciel (croissance annuelle moyenne de 0,67 % entre 2011-2020, selon la Banque mondiale) combinée à l’augmentation de la dette publique (passée de 38 % à 83 % au cours de la décennie écoulée) et à l’affaiblissement de la confiance des investisseurs, a conduit à une baisse des investissements publics et privés dans ce segment clé. La dynamique est néanmoins en train de changer avec l’arrivée aux affaires du gouvernement dirigé par président Cyril Ramaphosa, qui montre son intérêt pour un renouvellement du secteur. Un développement salué par les analystes, tant l’économie sud-africaine a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 (-6,96 % de baisse du PIB en 2020) après une décennie précédente déjà difficile.

Un contexte initial difficile

Analyste en recherche sur les investissements, Mosa Manqindi rappelle ainsi « qu’ [entre] 2008 et 2018, la valeur des entreprises de construction cotées en bourse a chuté de plus de 60 % en raison de la radiation ou de la vente d’entreprises » et que « au cours des cinq dernières années, les entreprises de construction Group Five, Esor et Basil Read ont été placées en redressement judiciaire ». La détresse s’est encore intensifiée en 2020 « lorsque les opérations des chantiers de construction ont dû s’arrêter pendant le premier confinement. En conséquence, la performance du secteur a chuté de 19,8 % au cours des trois premiers trimestres de 2020, ce qui en fait le secteur le moins performant contribuant au produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique du Sud », explique l’analyste financière. Pire, cette spirale négative a entraîné une moindre confiance des investisseurs et à contribué à exacerber les difficultés traditionnellement associées au secteur en Afrique du Sud telles que la pénurie de compétences, l’absence de réelle compétition et la corruption. Et comme si cela ne suffisait pas, les errements récents du pays en matière de sécurité et de maintien de l’ordre ont renforcé l’effet dissuasif sur les investisseurs.

Face à ces multiples défis, nombre d’acteurs de la filière ont pourtant commencé à s’adapter, plusieurs entreprises diversifiant notamment leur offre afin de se positionner sur des segments de marché plus rentables que leurs activités traditionnelles. L’entreprise Raubex, par exemple, s’est éloignée de son cœur de métier, la construction de routes, pour se lancer dans le terrassement et le développement d’infrastructures. Afrimat s’est pour sa part concentrée sur les minéraux industriels, à marge plus élevée, tandis que des sociétés comme Aveng et Murray & Roberts ont mis davantage l’accent sur leurs opérations internationales.

Pour relancer l’économie, le gouvernement prend le taureau par les cornes

Et au-delà du secteur privé, c’est désormais le gouvernement qui prend le taureau par les cornes. Lors de son discours sur le budget, tenu en février, le ministre des Finances sud-africain, Tito Mboweni (remplacé depuis par Enoch Godongwana), a ainsi fixé un (très) ambitieux objectif de 1 000 milliards de rands d’investissements (66,3 milliards de dollars) dans les infrastructures du pays au cours des quatre prochaines années. Un montant conséquent qui inclut notamment les partenariats public-privé mais aussi les facilités offertes par les banques multilatérales de développement et les institutions de financement du développement. Quant aux principaux secteurs bénéficiaires de ce soutien au développement des infrastructures, il s’agit de l’énergie, de l’eau, des transports et des télécommunications. L’énergie et les transports devraient de fait à eux seuls représenter environ 70 % du budget, en ligne avec le plan national d’infrastructure à l’horizon 2050 (National Infrastructure 2050 Vision). Une volonté et des efforts qui commencent à porter leurs fruits : après des années d’apathie, les estimations de PIB pour le deuxième trimestre de l’année 2021 ont enregistré une progression de 17,2 % du secteur de la construction, les entreprises du secteur confirmant d’ores et déjà le renforcement de leurs carnets de commandes à mesure que les conditions du marché s’améliorent.

