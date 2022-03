Le boom des matières premières, alimenté en partie par la pandémie et le conflit en Ukraine, a renforcé la confiance des investisseurs et devrait inciter les mineurs, grands et petits, à s’installer dans le pays.

Les réserves minérales de l’Afrique du Sud, dont la valeur est estimée à 2 500 milliards de dollars, restent inexploitées, et l’exploitation minière est une source majeure de devises et d’emplois. Les minéraux du pays sont essentiels à sa croissance économique et à sa stratégie de relance.

