Les populations exposées à un risque immédiat d’érosion côtière, d’inondation et de pollution, et les personnes dépendant de l’agro-industrie et du tourisme le long des côtes de la Gambie, du Ghana et de la Guinée-Bissau bénéficieront du projet d’investissement pour la résilience des zones côtières d’Afrique de l’Ouest (WACA ResIP 2) , approuvé pour un montant total de 246 millions de dollars de financement de l’Association internationale de développement (IDA)*, dont une subvention PROBLUE de 5 millions de dollars.

