L’UE a alloué cette année 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest et centrale, alors que cette région continue de faire face à des crises prolongées provoquées par des conflits et aggravées par d’autres facteurs tels que le changement climatique et la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires. De nouvelles allocations ont été annoncées pour le Burkina Faso (25,5 millions d’euros), le Mali (26 millions d’euros), la Mauritanie (6,5 millions d’euros) et la République centrafricaine (20,5 millions d’euros), ainsi qu’une allocation régionale de 500 000 euros. le financement de l’UE déjà promis pour le Nigeria (34 millions d’euros), le Niger (25 millions d’euros), le Tchad (26,5 millions d’euros) et le Cameroun (17 millions d’euros) le mois dernier, lors de la Conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad tenue à Niamey.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe