Les start-ups qui proposent en Afrique des solutions innovantes climat, de la finance et de la santé ont désormais jusqu’au 12 mars 2023 pour déposer leurs candidatures.

Le 27 Février 2023, Viva Technology et la Société financière internationale (IFC) ont annoncé le même jour le lancement de la deuxième édition des AfricaTech Awards (ATA). Les gagnants de ce concours seront primés lors de VivaTech qui va se dérouler dans la capitale française du 14 au 17 juin 2023.

Les candidatures sont attendues dans les catégories ClimateTech, Fintech, et HealthTech, du 27 février jusqu’au 12 mars 2023. Pour commencer, Deloitte, le knowledge partner de l’événement, va constituer une première liste de 15 startups par catégorie. Un deuxième examen par le jury des Awards va dégager le top trois de chaque catégorie. Ces derniers seront invités à VivaTech pour présenter leurs innovations devant des investisseurs et dirigeants de la Tech.

« Primer et soutenir et les entreprises proposant des solutions innovantes pour relever, en Afrique, les défis du développement »

Pour rappel, les ATA visent à primer et soutenir et les entreprises proposant des solutions innovantes pour relever, en Afrique, les défis du développement liés au changement climatique, aux soins de santé et à l’inclusion financière.

Quant à Viva Technology, il est considéré comme l’événement start-up et tech numéro 1 en Europe. Il est également mondialement reconnu comme un puissant catalyseur de la transformation des entreprises, de la croissance des start-ups et de l’innovation pour le bien commun. Depuis 2016, il réunit à Paris les plus grands chefs d’entreprise, startups, investisseurs, chercheurs et penseurs du monde pour une expérience unique alliant inspiration, networking et vitrine de l’innovation. A partir de l’édition 2021, VivaTech s’est enrichie d’une plateforme digitale qui relie une communauté mondiale d’innovateurs.

En 2022, plus de 300 startups avaient déposé leurs candidatures. ZEEE Centre, Chefaa et Click2Sure avaient été primées respectivement dans les catégories Climate Tech, Health Tech et FinTech.

