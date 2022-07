Le commerce africain aura été résilient pendant la pandémie Covid 19. C’est la conclusion du rapport sur le commerce intra-africain 2022 d’Afreximbank. Et il pourrait connaître une belle et forte croissance, si l’on mise sur les ICC et la ZLECAf recommande le rapport.

Par la rédaction

Le commerce de l’Afrique a connu une croissance significative alors que le monde se remet progressivement de la pandémie du COVID-19, a déclaré au Caire le professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d’administration de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Lors du lancement du Rapport sur le commerce en Afrique en compagnie de Lai Mohammed, ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme de la République fédérale du Nigeria, à l’occasion des 29e Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM2022), le professeur Oramah a déclaré que l’Afrique a fait preuve de résilience durant la pandémie de COVID-19, se contractant de seulement 1,6 % lors de sa première récession en 25 ans et rebondissant fortement avec une croissance du PIB d’environ 6,9 % en 2021.

« Le commerce africain a connu une croissance significative au moment même où le monde se remettait progressivement de la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré, ajoutant que le commerce intra-africain était résilient, malgré les restrictions imposées par le COVID-19.

Il a attribué la résilience de l’Afrique aux réponses coordonnées des gouvernements, des institutions de financement du développement et des organismes multilatéraux, notamment le FMI par le biais de sa Facilité de crédit rapide et Afreximbank par le biais de sa Facilité d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA).

Le Dr Hippolyte Fofack, économiste en chef d’Afreximbank, a toutefois noté que, malgré la résilience croissante des économies africaines, la région reste un contributeur périphérique au commerce et à la croissance mondiaux, représentant 2,6 % du commerce mondial et moins de 3 % du PIB mondial.

Afin d’augmenter sa part de la croissance et du commerce mondiaux et de favoriser son intégration dans l’économie mondiale, l’Afrique doit utiliser la ZLECAf, qui a été présenté comme un changement de jeu, pour accélérer le processus de transformation structurelle et de croissance, a-t-il cité comme une recommandation du rapport.

Le professeur Oramah a déclaré que l’Afrique devait également développer des secteurs qui n’ont pas été pleinement exploités, tels que les industries créatives et culturelles (ICC), car elles sont parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, générant 2,25 billions de dollars (3 % du PIB mondial) et employant plus de 30 millions de personnes. Elles ont le pouvoir de stimuler la création d’emplois et la croissance économique à l’ère du numérique, même si elles n’ont reçu qu’une attention limitée.

Selon le Dr Fofack, les industries créatives africaines pourraient être la mine d’or du 21e siècle qui soutiendra la croissance économique et la transformation structurelle : « Tirer parti du riche patrimoine culturel de l’Afrique et du pouvoir créatif de sa jeunesse peut être le moteur d’une renaissance culturelle et de transformations économiques à l’ère de l’AfCFTA, où les droits de propriété intellectuelle seront sacro-saints. Les ICC ont le pouvoir de stimuler la croissance économique et d’approfondir l’intégration économique en alimentant une convergence culturelle », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter que les ICC sont un secteur en pleine croissance en Afrique, Nollywood étant devenu le deuxième producteur et exportateur de films au monde et l’industrie africaine du jeu devant connaître une croissance de 12 % d’ici 2025. C’est pour ces raisons que l’Union africaine a déclaré 2021 Année des arts, de la culture et du patrimoine : Leviers pour construire l’Afrique que nous voulons, a-t-il déclaré.

La mondialisation et les nouvelles technologies, qui ont accéléré les interactions culturelles entre les pays, devraient catalyser davantage la croissance des ICC africaines, à un moment où la numérisation et le pouvoir créatif de la jeunesse africaine permettent au monde de redécouvrir la richesse et la beauté du patrimoine culturel africain.

Afreximbank, par le biais de son Nexus africain créatif (CANEX), s’est imposé comme un acteur clé du secteur, en réduisant le manque de capitaux auquel sont confrontées les organisations créatives africaines et en investissant dans les jeunes talents pour exploiter leur pouvoir créatif. Lai Mohammed, ministre de l’information, de la culture et du tourisme de la République fédérale du Nigeria, a félicité Afreximbank pour son soutien aux CCI à travers l’Afrique.

« Je recommande à chacun de lire ce Rapport sur le commerce en Afrique 2022, car il montre que l’Afrique a un brillant avenir », a-t-il déclaré.

Le Rapport sur le commerce en Afrique se concentre sur le thème « Tirer parti du pouvoir de la culture et des industries créatives pour accélérer la transformation structurelle à l’ère de la ZLECAf. »

Lire le Rapport : African Trade Report

