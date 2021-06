Standard Bank Group, la plus grande banque d’Afrique, récompensée pour ses programmes liés au COVID et à l’autonomisation des femmes; Herbert Wigwe d’Access Bank remporte le titre de banquier de l’année pour la deuxième année consécutive…Les lauréats de l’édition 2021 des Trophées African Banker ont été fêtés le 23 Juin 2021, organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

Les African Banker Awards sont devenus l’événement le plus respecté et le plus reconnu de la banque en Afrique. Ils célèbrent les succès des leaders de la finance et rendent hommage aux réalisations des banquiers africains. Les organisateurs cette année ont voulu récompenser les institutions financières en reconnaissant leur contribution à l’économie du continent qui a beaucoup souffert du COVID.

Herbert Wigwe a gagné pour la deuxième année consécutive le trophée Africain Banquier de l’année. Access Bank est désormais présente en Afrique du Sud, après l’acquisition de Grobank. Après sa croissance rapide au cours de la dernière année, Access Bank est devenue l’une des plus grandes banques de détail en Afrique comptant plus de 40 Millions de clients.

Le ministre marocain de l’Économie et des Finances, Mohammed Benchaâboun, a reçu le Trophée du Ministre des Finances de l’année. Le ministre a accompli un remarquable travail et a coordonné une réponse exemplaire à l’impact économique et social de la pandémie. Les mesures de relance budgétaire prises rapidement ont amorti l’impact du COVID.. La mobilisation des ressources dans les secteurs publics et privés ont permis de soutenir les moins fortunés et les populations les plus fragiles.

Lesetja Kganyago, a été nommé Gouverneur de la banque centrale de l’année. Sous sa direction, la Banque centrale d’Afrique du Sud, a réussi à agir de manière décisive et mesurée, en intégrant les risques à la hausse et à la baisse.

Felix Bikpo a remporté le trophée Carrière Exemplaire pour sa longue et brillante carrière dans la banque. Sa vision sur l’avenir du continent est très optimiste. Il affirme que les développements technologiques et les capacités humaines africaines sont porteurs d’espoir.

« Leur réussite montre que le secteur bancaire africain est sain et résilient et montre que la banque jouera un rôle essentiel dans la reprise économique »

“ Je suis vivement impressionné par les lauréats de cette année, a commenté Omar Ben Yedder, éditeur du magazine African Banker et directeur général d’IC Publications. Leur réussite montre que le secteur bancaire africain est sain et résilient et montre que la banque jouera un rôle essentiel dans la reprise économique. Le soutien à l’économie réelle, en particulier aux PME, est essentiel. Nous devrons également augmenter notre taux d’épargne et nos investissements. La tendance générale parmi les banques est de favoriser les femmes entrepreneures, de les soutenir et de les promouvoir.”

Les Trophées sont organisés sous le haut patronage de la Banque africaine de développement et sont parrainés par le Fonds africain de garantie, la Bank of Industry (Nigeria), la Banque du développement du Mali et le partenaire Technologie, TagPay.

LES LAURÉATS DES TROPHÉES AFRICAN BANKER 2021



Banque durable de l’année

Commercial International Bank (CIB) Egypt

Deal de l’année – Infrastructures

Tanzania Standard Gauge Railway facilité de prêts de 1,46

Milliard de dollars

Nedbank | Standard Chartered | TDB

Deal de l’année – Equity

Privatisation of Afam Power Plc and Afam Three Fast Power Ltd

FBNQuest

Deal de l’année – Dette

African Export-Import Bank, COVID-19 Support Facility

MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group

Trophée de l’inclusion financière

Trust Merchant Bank, DRC

African Banker Icon

Charlie Robertson, Chief Economist, Renaissance Capital

Ministre des Finances de l’année

HE, Mohammed Benchaâboun, ministre de l’Économie et des Finances.

Trophée de l’innovation dans les services financiers

Bank of Industry, Government Enterprise Empowerment Programme

Deal de l’année – Énergie

Nkhotakota Solar Power Plant in Malawi / 7,5 MW Solar PV Power Plant au Burundi

African Trade Insurance Agency (ATI)

Deal de l’année – Agriculture

USD 400m Revolving Trade Finance Facility in favour of ETC Group

African Export-Import Bank: Afreximbank

La Banque des PME de l’année

Ecobank

Meilleure Banque régionale d’Afrique

Nord: Attijariwafa Bank, Maroc

Ouest: Banque de Développement du Mali

Est: Equity Bank, Kenya

Centre: BGFI, Gabon

Sud: Mozabanco, Mozambique

Banque d’investissement de l’année

ABSA

Gouverneur de banque centrale de l’année

H.E Lesetja Kganyago, Governor Reserve Bank of South Africa

Carrière Exemplaire

Felix Bikpo

Banque Africaine de l’année

Standard Bank Group

Banquier Africain de l’année

Herbert Wigwe

Pour plus d’informations : www.africanbankerawards.com

