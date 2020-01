Plus de 100 conférenciers du continent ainsi que des leaders mondiaux du secteur ont été annoncés pour la troisième édition de l’ Africa Tech Summit, qui se tiendra à Kigali, les 5 et 6 février 2020. Incontestablement, le RDV de la Tech made in Africa.

Par Bilkiss Mentari

Facebook, Microsoft, Engie Africa et autres leaders mondiaux



Le sommet, qui s’est imposé comme le RDV de la Tech made in Africa, réunira des entreprises, des start-ups, des investisseurs et des délégations internationales et africaines confrontant leurs points de vue avec des leaders mondiaux du secteur, dont Facebook, Microsoft, Engie Africa, OPay, Flutterwave, Paystack, Bolt, Coca-Cola, Unilever, IFC, Stanbic, Ecobank, Decred, Binance et bien d’autres encore.

Au programme Fintech, Intelligence artificielle (IA); Blockchain; Mobile Money; etc.

Trois plateformes sont au programme de cette édition : The Future Summit, The Africa Start-up Summit et The Money and Blockchain Summit abordant des thématiques majeures, les Fintech; Investir: Startups; Intelligence artificielle (IA); Blockchain; Paiements et crédit; Mobile Money; Mobilité; Cloud et IoT; Connectivité; Mobile et contenu; Tech & Talent; mCommerce; EdTech; AgriTech; Médias numériques et tendances futures à travers le continent.

Le Future Summit fournira des informations d’experts sur les technologies, les solutions et les opportunités émergentes à travers les paysages mobiles, numériques et technologiques africains, tandis que l’Africa Start-up Summit connectera les investisseurs et les entreprises à travers des sessions organisées, des sessions de présentation et des salles de négociation. Enfin, le Sommet sur Monnaie et la Blockchain offrira des discussions et un réseautage avec les leaders des technologies financières, les opérateurs mobiles et les innovateurs de la blockchain de tout le continent.

3 jours de partage de connaissances, de réseautage et de divertissement de qualité

L’événement mettra en contact les leaders du numérique, les entreprises technologiques, les banques, les start-ups, les investisseurs, les régulateurs et les principales entreprises technologiques de toute l’Afrique au cours de trois jours de partage de connaissances, de réseautage et de divertissement de qualité.

Pour plus d’information : www.africatechsummit.com