Africa Tech Summit Nairobi relie les leaders technologiques de l’écosystème africain et les acteurs internationaux sous un même toit. Après une vente à guichets fermés en 2022, la cinquième édition se réunit à Nairobi, au Kenya, les 15 et 16 février prochains.

Par la rédaction

Réseautez avec des parties prenantes clés, notamment des entreprises technologiques, des opérateurs de téléphonie mobile, des fintechs, des entreprises DeFi et de cryptographie, des investisseurs, des start-ups de premier plan, des régulateurs et des parties prenantes de l'industrie qui font avancer les affaires et les investissements.

« Plus de 1000 leaders technologiques, investisseurs et acteurs internationaux à Nairobi pendant deux jours »

Le sommet relie à nouveau les leaders et les parties prenantes de la technologie, y compris les investisseurs, les entreprises, les opérateurs de téléphonie mobile, les entreprises de technologie financière, DeFi et de crypto, startups, développeurs, régulateurs et décideurs politiques pour faire des affaires à travers le continent.

Ce, alors que l’écosystème technologique africain devrait passer d’environ 115 milliards de dollars à 712 milliards de dollars d’ici 2050 selon le récent rapport d’Endeavour Nigeria. « Après un sommet à guichets fermés en 2022, nous sommes ravis d’accueillir à nouveau plus de 1000 leaders technologiques, investisseurs et acteurs internationaux à Nairobi pendant deux jours. L’Africa Tech Summit de cette année mettra en vedette 150 conférenciers sur deux étapes, des sessions de masterclass, une exposition et de multiples événements de réseautage pour faire avancer les affaires et les investissements », a commenté Andrew Fassnidge, directeur de l’Africa Tech Summit.

L’édition de 2023 accueille trois rencontres : l’Africa Money & DeFi Summit, l’Africa Startup Summit et l’Africa Mobile & App Summit, qui rassemble des acteurs technologiques de tout le continent. Alors que l’espace Fintech continue de connaître une croissance de 20 % d’une année sur l’autre, avec un marché estimé à 40 milliards de dollars d’ici 2025 selon MasterCard, l’Africa Money & DeFi Summit continuera de découvrir de nouvelles opportunités dans la FinTech, le Web3 et la finance décentralisée (DeFi).

