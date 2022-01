La quatrième édition de l’Africa Start-Up Summit se tiendra à Nairobi les 23 et 24 février 2022 et réunira à nouveau les parties prenantes de l’espace technologique du continent pour explorer les opportunités et les défis de l’écosystème, tout en présentant les opportunités d’investissement.

Par la rédaction

L’accent sera mis sur l’encouragement de la collaboration, dans le but de favoriser le développement de l’écosystème dynamique de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique, tout en mettant en relation investisseurs, entreprises et start-ups.



Au RDV, les entrepreneurs, les investisseurs, les hubs et les espaces de co-working ; les décideurs politiques (axés sur l’entrepreneuriat et l’innovation en particulier), les entreprises qui cherchent à comprendre/maximiser leur présence dans l’innovation et l’espace des startups ; les organismes industriels qui cherchent à s’engager avec la communauté de l’entrepreneuriat.

2020 a été une année record pour les investissements dans les startups technologiques africaines

A noter, 2020 a été une année record pour les investissements dans les startups technologiques africaines, avec un financement total de 1,43 milliard de dollars en 359 tours de table, selon le rapport de Partech Africa.

Parmi les principaux investisseurs technologiques en Afrique, citons IFC, CRE, TLCom, Sawari Ventures, EchoVC, Partech Ventures, Naspers, Novastar Ventures, Orange Digital Ventures, Knife Capital, Future Africa, 4Di Capital et Quona Capital, pour n’en citer que quelques-uns.

Comment financer une startup technologique en Afrique ?

Au coeur des échanges de la prochaine édition d’Africa Tech Summit, comment financer une startup technologique en Afrique ? Après l’autofinancement ou le bootstrapping, il existe de nombreuses options pour financer les startups technologiques en Afrique, notamment les incubateurs, le crowdfunding, les investisseurs providentiels, les syndicats d’investissement technologiques africains et les investisseurs en capital-risque.

Connectez-vous avec tous ces investisseurs à l’Africa Tech Summit !

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe