Le poumon économique d’Afrique centrale, Douala, accueille du 10 au 15 avril Africa Now. Décliné en trois temps forts- un sommet, un forum et un workshop- l’évènement, panafricain, réunira plus de 2000 décideurs africains et internationaux. Objectif : préparer le futur d’un continent au cœur des enjeux mondiaux.

Par la rédaction

Agro-alimentaire, transition énergétique, télécommunication, transport, santé, tech, éducation…Autant de thématiques qui figurent au cœur des enjeux mondiaux et pour lesquels l’Afrique se retrouve au centre de tous les défis mais également de tous les intérêts.

Et ils seront au programme d’Africa Now. Plus qu’un événement, cette plateforme qui se tiendra à Douala du 10 au 15 avril prochains a vocation à réunir les décideurs africains, de la diaspora et leurs partenaires internationaux pour réfléchir ensemble au futur d’une Afrique dont dépendra l’avenir du monde.

“Une invitation à réfléchir, ensemble, à la nouvelle dynamique de l’Afrique”

Une invitation à réfléchir, ensemble, à la nouvelle dynamique de l’Afrique qui se décline en trois temps forts. Le premier, Africa Now Business, un workshop qui se tiendra du 10 au 15 avril, dédié à la création d’opportunités d’affaires et à la facilitation des partenariats commerciaux pour la dynamisation de l’économie et la promotion du Made in Africa dans le cadre de la ZLECAF, tout en favorisant les opportunités de partenariat Sud-Sud & Sud-Nord.

Le deuxième, Africa Now Forum, les 11 et 12 avril, se veut une plateforme de partage et d’échanges dédiée aux rencontres et aux débats sur des questions économiques d’actualité entre décideurs et opérateurs économiques, en vue de faciliter l’intégration régionale notamment la ZLECAF. Des missions économiques seront organisées en marge du forum.

Le troisième, Africa Now Summit, les 13 et 14, est présenté comme une tribune institutionnelle pour l’essor économique, culturel et social de l’Afrique.

Par ailleurs, un jury de personnalités académiques et économiques primera les meilleurs travaux de recherche et publications sur le développement en Afrique.

“Plus de 2000 décideurs, dont une cinquantaines d’investisseurs”

Organisé sous le patronage du président camerounais, Paul Biya, l’événement recevra les principaux dirigeants camerounais_ DR. JOSEPH DION NGUTE République du Cameroun Premier Ministre, Chef du Gouvernement; ACHILLE BASSILEKIN III République du Cameroun Ministre des PME_ mais également des personnalités d’honneur. Dont MOUSSA FAKI MAHAMAT Union Africaine Président de la Commission de l’UA; Philippe Gauthier, Président MEDEF International ou encore GARY SHAPIRO, Président & CEO, Consumer Technology Association. Au total plus de 2000 décideurs, dont une cinquantaines d’investisseurs, et une cinquantaine de délégations pays (Arabie Saoudite, Maroc, Rwanda, France, etc.)

Jeunesse et emplois

«Le continent doit chaque année créer 29 millions d’emplois pour ces jeunes. Qui créent ces emplois ? Cela ne relève pas de la responsabilité des gouvernements. Ce sont les entreprises qui créent les emplois et les entrepreneurs qui créent les entreprises. L’entrepreneur est donc au centre de la transformation du continent”, rappelle Mondher KHANFIR, Commissaire Général de l’événement, par ailleurs président du Think Tank “For a Shared prosperity in Africa”.

Des entrepreneurs invités à assumer tout leur rôle pendant la rencontre.

Informations et inscriprtions : http://www.africa-now.org

