Africa No Filter (ANF), une organisation ayant pour but le changement du narratif sur l’Afrique, et Meta ont annoncé un partenariat pour lancer le programme « L’Afrique du futur : raconter des histoires, construire des mondes », qui vise à stimuler l’utilisation de la réalité virtuelle dans la narration en Afrique.

Le programme fournira des subventions et un mentorat afin d’aider les narrateurs de réalité augmentée à développer un contenu nouveau et captivant sur l’Afrique. « L’Afrique du futur : raconter des histoires, construire des mondes », fait partie de la volonté de Meta de valoriser les technologies immersives et rejoint des investissements d’Africa No Filter dans la narration innovante qui fait changer les stéréotypes négatifs sur l’Afrique.

