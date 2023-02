Plus de 500 personnalités ont participé à la sixième édition de l’Africa Investments Forum. Des experts et leaders de leur secteur, de France et de plusieurs pays africains, ont partagé leurs visions et perspectives à cet évènement qui se veut être « le hub business entre l’Afrique et l’Europe ».

Par Yousra Gouja, à Paris



« Le continent africain a beaucoup de ressources. Je vous invite à regarder le rendement que cela peut faire. Il nous faut un plan Marshall africain. Nous voulons créer des chaînes de valeurs. L’Afrique n’est pas qu’un pourvoyeur de matières premières. Dès l’ouverture, Hugues Mbadinga Madiya, ministre de la promotion des investissements au Gabon, donne le ton.

“ Une plateforme d’échanges”

“ Une plateforme d’échanges” doit être mise en place, préconise à son tour le ministre du commerce de Zambie, Chipoka Mulenga. C’est l’idée : offrir aux responsables publics, sociétés, investisseurs du continent et d’Europe l’occasion de se rencontrer et travailler sur des projets communs. La vocation de l’Africa Investments Forum dont la dernière, et sixième, édition se tenait le 7 février à l’hôtel InterContinental, à Paris. Une édition qui a accueilli plus de 500 participants sur 600 inscrits, malgré les grèves, dans le secteur public et privé : PDG, DG, directeurs Afrique, international, directeurs des investissements, financiers, experts et acteurs institutionnels.

La nouveauté de cette édition est d’avoir fait appel à des personnalités politiques. Pour Chloé Gilles, cheffe de projet événementiel et responsable de l’évènement, « nous avons commencé par une plénière avec des ministres. Nous n’y avons pas pensé plus tôt mais les membres des gouvernements peuvent avoir un grand impact sur les investissements. »

L’énergie, au coeur des échanges

Au cœur des échanges, l’énergie, priorité pour les deux continents. “Il y a une volonté de s’engager mais il y a besoin d’une vision pour avoir une visibilité” juge Damien Barbiche, directeur du programme Gouvernance du développement durable à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). Idesbald Chinamula, directeur général de l’ANSER, en République démocratique du Congo, rappelle au passage que « 600 millions d’africains n’ont pas accès à l’électricité. Ce qui fait défaut, c’est la technologie. Nous continuons à faire la cuisine avec du bois. Il faut suivre l’exemple récent de la téléphonie. Il faut faire pareil avec l’électricité. 30% du budget des ménages est pour la téléphonie ». Pour Heba Samir de Elsewedy, en Egypte, « Il faut éduquer sur comment mieux consommer l’électricité à domicile » Et comme le résume Jean-Baptiste Lenoir, co-fondateur de Qotto, « C’est le service qui est à revoir. »

« La résilience est le mot clé pour nous tous »

Au-delà des échanges, une reconnaissance des initiatives par la remise des prix est un moment fort pendant le forum. Plusieurs prix ont été adressés, selon les projets, à de petites et grandes entreprises. Cette année, plus de 70 entreprises et experts ont été mis à l’honneur pour leur excellence. Les gagnants du trophée d’or de chaque catégorie, ont été élus par un jury indépendant, constitué de plus de 50 experts dans leur secteur. Le prix Best African CEO a été attribué à Rita Maria Zniber, CEO de Dina Holding. Elle a commenté ainsi : « Malgré l’engagement, les conditions sont difficiles. La résilience est le mot clé pour nous tous. » Le prix Best growing international a été reçu par Edenred. Une mention spéciale a été donnée à Youscribe, qui se sont empressés de commenter par une bonne progression : « Nous venons de dépasser un million de lecteurs dans près de 12 pays. ». Bank of Africa a été élue la meilleure banque. La startup la plus innovante est pour les membres du jury E-santé Cameroun, de près de quatre ans d’existence. Dr. Philippe Ohandja Ayina, fondateur, raconte : « Nous sommes une jeune startup qui sort à peine la tête de l’eau et qui se retrouve là sur le podium ». Baobab + , ceux qui ont équipé « 300 000 foyers en énergie solaire », ont reçu le prix Best energy project. Moon a reçu une mention spéciale. Le prix Best renewable energy project a été décerné à Kemit ecology, celui de Best mining project à New Japan Mining Company. Concernant les infrastructures, le prix Best infrastructure project a été attribué à Façade maritime du Champ triomphal et celui de Best infrastructure project for sustainable city à Ohel international. A côté de ces entreprises, des personnalités ont été valorisées comme meilleures personnalités africaines : Gilles Yabi Wathi et Othman Benjelloun.

