Les sessions se tiennent du 15 au 17 mars prochain, pour des discussions visant à faire avancer les transactions dans le pipeline depuis 2021. La troisième édition de l’Africa Investment Forum devait se tenir en format hybride à Abidjan en décembre 2021, mais a été reportée en raison de l’émergence du variant Omicron du Covid-19. Quarante-cinq transactions d’une valeur de 57,4 milliards de dollars ont été sélectionnées pour les discussions en boardrooms.

L’annonce a été faite suite à une réunion des partenaires fondateurs d’Africa Investment Forum, une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait avancer des projets de partenariat public-privé et privé jusqu’au stade de la bancabilité, en mobilisant des capitaux et en accélérant les ententes vers le bouclage financier des transactions.

Lors d’une session publique, l’Africa Investment Forum a fait le point sur les progrès accomplis et a présenté en avant-première cinq transactions. Parmi ces transactions figurent notamment un investissement pour développer plus de 220 kilomètres de lignes de transmission électriques dans le cadre d’un accord de partenariat public-privé à long terme, un projet dont l’objectif sur dix ans, est de déployer une infrastructure à haut débit pour plus de 800 000 clients résidentiels et des petites entreprises, et un projet de création de centre biomédical et pharmaceutique.

Un potentiel total de 3,8 millions d’emplois

Les 45 transactions qui seront examinées en boardrooms recèlent un potentiel total de 3,8 millions d’emplois, à la fois directs et indirects dont un million destiné aux femmes et entrepreneures africaines, et un autre million aux jeunes.

« Il y a un engagement énergique à faire avancer l’Africa Investment Forum », a indiqué la directrice d’Africa Investment Forum, Chinelo Anohu. Elle a ajouté qu’au-delà de favoriser les investissements, Africa Investment Forum s’emploie à promouvoir un environnement favorable aux affaires dans les pays africains. « Les bonnes politiques font les bons investissements », a-t-elle souligné.

L’Africa Investment Forum a bouclé 10 transactions pour une valeur de 3,1 milliards de dollars et compte actuellement en portefeuille 136 transactions pour une valeur totale de 87,52 milliards de dollars.

