L’édition 2022 des Market Days de l’Africa Investment Forum – la principale plateforme d’investissement du continent – a attiré 31 milliards de dollars d’intérêt de la part des investisseurs africains et mondiaux. Dépassant les attentes des organisateurs et confirmant le regain d’optimisme qui accompagne la reprise des économies africaines.

Par Issiaka N’Guessan, à Abidjan

« Malgré les défis, nous n’avons pas peur, et nous n’avons ni désespéré, ni perdu espoir. Nous sommes enthousiastes et déterminés à atteindre un objectif collectif… accélérer la conclusion de transactions pour transformer l’Afrique et son paysage d’investissement. » C’est ainsi que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a salué les résultats de la 3ème édition de l’Africa Investment Forum.

Un total de 63,8 milliards de dollars en intérêt d’investissement en 2022

L’événement qui s’est tenu à Abidjan du 2 au 4 novembre, sur le thème « Renforcer la résilience économique à travers des investissements durables », s’est traduit par 31 milliards de dollars d’intérêt de la part des investisseurs africains et mondiaux. Si l’on y ajoute les 32,8 milliards de dollars générés par les Africa Investment Forum Market Days de 2021, qui ont eu lieu en mars de cette année sous forme de boardrooms distancielles, le forum a mobilisé un total de 63,8 milliards de dollars en intérêt d’investissement en 2022. Dépassant largement les attentes des organisateurs, à savoir la BAD et ses partenaires : Africa50, l’Afreximbank, la Société financière africaine, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque du commerce et du développement (d’Afrique de l’Est).

Un signe plus qu’encourageant, en dépit d’une conjoncture mondiale complexe et morose, qui confirme l’optimisme des participants. Parmi lesquels Nana Akufo-Addo, président du Ghana, Emmerson Mnangagwa, du Zimbabwé et Salhe-Work Zewde, présidente de l’Éthiopie. Mais aussi le premier ministre cap-verdien, la vice-présidente du Libéria, le vice-président de la Tanzanie ainsi que des investisseurs potentiels, décideurs institutionnels et privés, plusieurs centaines de participants venus du monde des finances, de la politique, du milieu institutionnel, réunis pour réfléchir à la mobilisation de ressources financières pour le financement de plusieurs secteurs économiques sur le continent africain.

Comme l’a ainsi rappelé, la ministre du Plan et du Développement ivoirien, Kaba Nialé, « Confrontés à un environnement économique mondial et des marchés de capitaux des plus difficiles, les pays africains ont plus que jamais besoin de ressources importantes pour financer les projets transformateurs à même de bâtir leur résilience et leur durabilité. Et ce, dans les secteurs vitaux tels que l’agriculture, l’énergie, la sécurité, l’industrie, les infrastructures, etc. Cela revêt à la fois un enjeu stratégique de souveraineté, de stabilité et de relance économique ». Soulignant par la même occasion l’importance de l’Africa Investment Forum « une excellente opportunité », elle a exhorté les éventuels porteurs de projets et les investisseurs à discuter et à s’accorder car, le contexte est idéal pour miser sur le continent africain. « Pour accompagner l’éclosion de son potentiel et profiter de ses atouts, c’est maintenant qu’il faut y investir » et « faire preuve d’audace dans la conclusion des transactions ».

« L’Afrique est la place idéal pour l’investissement »

Un message réaffirmé par les hôtes de la rencontre. « L’Afrique est la place idéale pour l’investissement » a assuré le Dr Adesina. Chiffres à l’appui. Le retour de la confiance dans l’Afrique se confirme par un niveau des investissements étrangers qui a atteint 89 milliards de dollars en 2021 soit le double de 2020 qui était de 40 milliards de dollars contre 47 milliards en 2019 du fait de la pandémie de la Covid-19. Et le président de la Banque de se faire VRP des opportunités offertes par le continent. « L’avenir des véhicules électriques réside en Afrique avec ses plus grandes ressources de cobalt au monde, de très grandes ressources de lithium au Zimbabwé, en Namibie, au Ghana, au Mali et en République Démocratique du Congo, etc.».

« L’Afrique n’est pas aussi risquée que vous le pensez »

Autrement dit, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. A condition d’apprécier l’Afrique à sa juste valeur. « L’Afrique n’est pas aussi risquée que vous le pensez, la perception n’est pas la même chose que la réalité ». Ce continent transformé, qui rassure, avec des cadres fiscaux incitatifs, des secteurs économiques porteurs, a poursuivi le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, soulignant que « la perception du risque a évolué » reconnaissant toutefois que « la gouvernance n’était pas celle qu’il fallait » mais que « nos pays connaissent une gouvernance améliorée. »

« Il faut que l’on change le prisme avec lequel on regarde l’Afrique » a exhorté Sahle-Work Zewde, présidente d’Ethiopie. Invitant le reste du monde à transformer « le narratif autour du continent. Il faut changer ce paradoxe : continent riche-population pauvre ». Patrick Achi, premier ministre Ivoirien a mis en avant l’argument démographique : avec 2.4 milliards d’habitants à l’horizon 2050, « le marché le plus important sera celui de l’Afrique » a-t-il soutenu. Une raison de croire au continent qui rassemblera 60% de la population mondiale « jeune alors que celle du reste du monde sera vieillissante ». De quoi « voir l’Afrique avec un sentiment de confiance » a complété le premier ministre Cap-verdien Josée Silva Correa.

« L’Afrique est la frontière de l’investissement dans le monde – aujourd’hui et à l’avenir. Investissez en Afrique aujourd’hui, profitez de son grand avenir »

Une partie qui doit se jouer également sur le continent. Pour Tiémoko Meyliet Koné, Vice-président de la Côte d’Ivoire, le secteur privé a un rôle important à jouer dans le développement de l’Afrique. Prenant l’exemple de la Côte d’Ivoire dont les trois quarts des financements du Plan national de développement, estimé à 105 milliards de dollars (PND 2021-2025), soit 4300 milliards FCFA, sont attendus du secteur privé. Les Africains devant, selon lui, « assurer (leur) souveraineté alimentaire et économique ». Ce qui pour Tiémoko Meyliet Koné passe par la création d’un « environnement des investissements, nécessaire à la transformation de l’Afrique ». Le président Ghanéen, Nana Akufo-Addo a reconnu de son côté, qu’il faut « créer les conditions pour protéger les investissements ».

Selon les analyses de Moody’s, cités par le Dr Adesina, sur les quatorze dernières années, l’Afrique a le taux de défaut sur les projets d’infrastructure le plus bas au monde (5,5%), par rapport à l’Amérique latine (12,9%), l’Asie (8,8%), l’Europe de l’Est (8,6%) , l’Amérique du Nord (7,6 %) et Europe de l’Ouest (5,9 %). Comparant l’Africa Investment Forum à une piste aérienne qui facilite un « atterrissage en douceur » sur le continent africain, il soulignera l’avènement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) « la plus grande zone de libre-échange au monde reliant des économies d’une valeur de 3,3 billions de dollars ». Avant d’en conclure : « l’Afrique est la frontière de l’investissement dans le monde – aujourd’hui et à l’avenir. Investissez en Afrique aujourd’hui, profitez de son grand avenir ». Et l’AIF en est un des mécanismes. Depuis sa création en 2018, la plateforme a mobilisé plus de 100 milliards de dollars d’intérêts d’investissement.

