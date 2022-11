Abidjan accueille, du 2 au 4 novembre, la 3ème édition de l’ «Africa Investment Forum Market Days ». Le « plus grand marché d’investissement transactionnel d’Afrique », selon ses promoteurs, réunira des sponsors, des courtiers et des décideurs du monde entier. Treize projets, pour une valeur totale de 3,68 milliards de dollars, ont été identifiés. Chacun destiné à renforcer l’autosuffisance et la résilience de l’Afrique face aux futurs défis.

Par la rédaction

La pandémie Covid 19, la guerre en Ukraine, le changement climatique… L’Afrique subit les conséquences de nombreuses crises venues entraver son développement. Dans ce contexte de reprise des économies africaines post-Covid, la Banque africaine de développement (BAD) a estimé que les gouvernements africains avaient besoin d’environ 484 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

« Un accès à une plateforme de financement offrant des projets bancables dans un environnement favorable »

D’où l’importance de la prochaine édition de l’Africa Investment Forum, organisée par la Banque africaine de développement, Africa 50, la Société financière africaine, Afreximbank, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque de commerce et de développement. Elle réunit les principaux acteurs financiers du continent dans l’objectif de favoriser des engagements productifs entre les secteurs public et privé. Et ce, en fournissant aux investisseurs l’accès à une plateforme de financement en offrant des projets bancables dans un environnement favorable. Autrement dit, une place de marché.

Priorité donnée aux ICC

Dans le cadre de la réponse unifiée au Covid-19, les organisateurs ont identifié 13 projets dans cinq secteurs pertinents pour un financement. Ces projets ont une valeur totale de 3,68 milliards de dollars, chacun contribuant à faire progresser l’autosuffisance et la résilience de l’Afrique face aux chocs futurs.

Parmi les secteurs prioritaires identifiés, les ICC. Reconnaissant le poids considérable de la valeur économique et culturelle des industries créatives, les institutions partenaires de l’Africa Investment Forum ont mis en place des initiatives dédiées pour les soutenir. En 2020, Afreximbank a annoncé un fonds de soutien de 500 millions de dollars pour fournir des lignes de crédit aux banques ainsi qu’un financement direct aux opérateurs. Fin 2021, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 170 millions de dollars aux entreprises numériques et créatives du Nigeria. La banque a également lancé Fashionomics, une initiative phare pour soutenir la croissance des micro, petites et moyennes entreprises africaines dans les ICC, notamment dans la mode.

Plus de 100 milliards de dollars depuis 2018

Depuis sa création en 2018, la plateforme Africa Investment Forum a mobilisé des intérêts d’investissement de plus de 100 milliards de dollars. L’événement de cette année sera le premier rassemblement en présentiel depuis l’AIF 2019.

Pour en savoir : https://www.africainvestmentforum.com/en/about-us/market-days

