Le 7e Africa Fintech Summit (AFTS) sera organisé le 21 avril 2022 à Washington, D.C. Deux fois par an, l’AFTS porte sur la scène mondiale les problèmes, les entrepreneurs et les opportunités qui révolutionnent la finance en Afrique.

L’AFTS a lieu à Washington, D.C., chaque année en avril pendant les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et chaque année en novembre dans une ville africaine différente. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils seront de retour à Washington, D.C.

Soutenu par un conseil consultatif de leaders d’opinion et de pionniers de la fintech, l’AFTS est un espace unique où les idées sont explorées, les investissements mobilisés et les collaborations formées à travers les secteurs et les géographies.

Pourquoi Washington, D.C. ?

Washington, D.C. est depuis longtemps l’un des lieux les plus importants pour le Sommet Africa Fintech. Les relations entre les États-Unis et l’Afrique dans le domaine de la fintech sont très profondes et il y a moins d’occasions que les réunions de printemps de la Banque mondiale et de l’IFC où vous pouvez trouver tous les principaux acteurs africains de la fintech et les cadres bancaires dans une seule ville.

2022 Africa Fintech Awards

Chaque année en avril, l’Africa Fintech Summit accepte les nominations d’entreprises, de fonds d’investissement, d’organismes de réglementation et d’individus ayant un impact positif sur l’industrie fintech africaine. Tout le monde peut proposer des nominations qui seront annoncées et distribuées lors de l’AFTSDC 2022 le 21 avril 2022.

Pour en savoir plus

